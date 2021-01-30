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تكافل وكرامة: لدينا 14 مليون مستفيد.. وقاعدة بيانات لثلث المجتمع.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 09:07 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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محمد القاضي
قال الدكتور ياسر عبدالسلام، المشرف علي العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة، إن برنامج تكافل وكرامة يستهدف الوصول إلي 4 ملايين أسرة خلال الأيام المقبلة.

أضاف "عبدالسلام"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "برنامج تكافل وكرامة يستهدف الأسر التي لديها أولاد، والمراحل التعليمية من 6 سنوات حتي 18 عاما"، مشيرا: "برنامج تكافل وكرامة حقق إنجازا علي مستوي الدولة لأنه استطاع أن يصنف الأسر الأولي بالرعاية في مصر".

وأوضح المشرف علي العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة، أن قاعدة بيانات تكافل وكرامة تشمل ما يقارب من ثلث المجتمع الصري، معقبا: "تضم 31 مليون مسجل علي قاعدة البيانات".

وأشار المشرف علي العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة، إلي أن هناك 14 مليون مستفيد داخل أسر تكافل وكرامة والبالغ عددها 3.8 مليون ، موضحا أنه يتم دراسة البحث الميداني بشكل دوري بالتعاون مع الجهات المعنية بالمجتمع.

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