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موقفي لن يتغير.. أحمد موسى: قطر دويلة مارقة مستمرة في الهجوم على مصر

السبت 30/يناير/2021 - 08:54 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه بعد قمة العلا في السعودية أكد أنه لن يغير موقفه من النظام القطري .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   سياسة قطر لن تتغير ضد مصر، وقطر لا تحكم وهناك من يتحكم في قطر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"    موقفي لن يتغير في نظام قطر  وتستمر دويلة قطر  المارقة في العمل ضد مصر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  قطر ترغب في إيجاد وسيلة لإسقاط الدولة المصرية واعادة جماعة الإخوان الإرهابية مرة اخرى إلى مصر ".

 وتابع الغعلامي احمد موسى :" تستمر قناة الجزيرة في نشر الأكاذيب ضد مصر  إلى الآن، ولم تتوقف قطر وإعلامها على الهجوم على مصر".

 واكمل الإعلامي احمد موسى :" قناة الجزيرة لم تغير رسالتها ضد مصر منذ توقيع اتفاق العلا والجزيرة لم تنتطق بكلمة إيجابية تجاه مصر ".

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