موقفي لن يتغير.. أحمد موسى: قطر دويلة مارقة مستمرة في الهجوم على مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه بعد قمة العلا في السعودية أكد أنه لن يغير موقفه من النظام القطري .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سياسة قطر لن تتغير ضد مصر، وقطر لا تحكم وهناك من يتحكم في قطر".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" موقفي لن يتغير في نظام قطر وتستمر دويلة قطر المارقة في العمل ضد مصر ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" قطر ترغب في إيجاد وسيلة لإسقاط الدولة المصرية واعادة جماعة الإخوان الإرهابية مرة اخرى إلى مصر ".





وتابع الغعلامي احمد موسى :" تستمر قناة الجزيرة في نشر الأكاذيب ضد مصر إلى الآن، ولم تتوقف قطر وإعلامها على الهجوم على مصر".





واكمل الإعلامي احمد موسى :" قناة الجزيرة لم تغير رسالتها ضد مصر منذ توقيع اتفاق العلا والجزيرة لم تنتطق بكلمة إيجابية تجاه مصر ".



