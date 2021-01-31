جامعة حلوان: قبول العذر الطبى عن الامتحانات بسبب كورونا... وعودة الطلاب للمدن الجامعية قبل امتحانات منتصف العام بـ48 ساعة

- رئيس جامعة حلوان : سنقبل العذر الطبى لأى طالب عن الامتحانات بسبب كورونا
- عودة الطلاب للمدن الجامعية قبل امتحانات منتصف العام بـ48ساعة
- صيدلة حلوان: امتحانات طلاب الأعذار الطبية فى آخر التيرم الثانى
أعلنت وزرة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات عن عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020-2021 بعد نهاية إجازة منتصف العام بداية من 20 فبراير 2021 ، وبدأت الجامعات بإعداد الجدوال وإعلانها للطلاب استعدادا لإقامة الامتحانات وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا.
وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لصدى البلد، إنه فى حال تقديم أى طالب عذر عن الامتحانات بسبب إصابته بكورونا أو أى عذر طبي، سيتم قبول العذر على الفور، ولن يحسب العذر رسوبا ولن يتم خصم درجات منه وسيحتفظ بتقديره ودرجاته .
ونوه إلى أن الجامعة حددت ضوابط لقبول الاعذار الطبية وسيتم النظر والكشف على كل طالب يتقدم بعذر للتأكد من صحة العذر المرسل .
وأضاف ماجد نجم رئيس جامعة حلوان في تصريح لـ صدى البلد بشأن موعد عودة طلاب المدن الجامعية إلى سكنهم بالمدن استعدادا للامتحانات، قائلا: إن الطلاب سيتم إعادتهم للمدن الجامعية قبل بدء الامتحانات بمدة 48 ساعة حتى تتاح للطالب فرصة ترتيب أغراضه فى منتهى الهدوء ومراجعة المواد الدراسية الخاصة به دون أى توتر أو قلق .
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و قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، إن الكلية تستعد لإجراء امتحانات منتصف العام الدراسي الفصل الدراسي الأول 2020/2021 وسط أجواء من الإجراءات الاحترازية الكبيرة والمشددة، وذلك وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات باتخاذ جميع التدابير الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إعلان الجداول النهائية خلال أيام عبر الصفحة الرسمة للكلية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح سرور فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه لم يتم تحديد مواعيد نهائى لأداء الاختبارات التعويضة لطلاب الاعذاار الطبية ولكن من الممكن أن تكون قبل بداية العام الدراسي القادم او مع نهاية العام الدراسي الحالي وذلك للسماح للطلاب الذين لم يتمكنوا من الدخول الامتحانات بسبب إصابتهم بفيروس كورونا .
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ونوه عميد الكلية إنه على الطلاب المصابين عدم الحضور إلى الحرم الجامعى وتقديم ما يفيد من إثبات إيجابية العدوى لهم أو مخالطتهم لأحدى مرضى فيروس كورونا وتقديم الاوراق الى الادارة الطبية فى الكلية و الجامعة حتى يحدد له موعدا آخر للاختبار حفاظًا على زملائه من انتشار العدوى بينهم.
واشار إلى أنه في حالة إصابة الطالب لا تنقص درجاته في الاختبارات، حيث إنه يحتفظ بتقديره كما لو كان امتحنها في الدور الأول للمادة.