مصادر: الهيئة العليا للوفد تناقش استقالة أبو شقة من الحزب.. الخميس المقبل

كشفت مصادر داخل حزب الوفد لـ"صدى البلد" عن أن اجتماع الهيئة العليا للحزب المقرر عقده يوم الخميس المقبل، سيتم فيه عقد انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد وانتخاب رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ ومن المقرر أن يناقش إستقالة المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد من رئاسة الحزب.





واشارت المصادر إلى أن هناك محاولات من أحد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد لتأجيل اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد المقرر عقده يوم الخميس المقبل، والذى سيتم فيه عقد انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد وانتخاب رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ.





وأوضحت المصادر أن سبب طلب أحد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد تأجيل اجتماع الهيئة العليا هو تأجيل مناقشة استقالة المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس الحزب ، حتى تهدأ الأوضاع .



