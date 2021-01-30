عودة الطلاب تدريجيا للمدن الجامعية بعين شمس بعد انتهاء الإجازة مباشرة

كشف مصدر مسؤل بجامعة عين شمس لـ صدى البلد موعد عودة طلاب المدن الجامعية إلى سكنهم بالمدن استعدادا للامتحانات. واضاف المصدر انه سوف يتم عودة الطلاب بعد انتهاء احازة منتصف العام مباشرة ولكن بشكل تدريجي للحفاظ علي سلامه الطلاب .
وأكد المصدر أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة مع تجديد وتطوير المنشآت، و كذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب موضحا أن كل طالب له غرفة خاصة به.
الجدير بالذكر اعلنت وزرة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الاعلى للجامعات عن اقامة امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2020-2021 بعد نهاية اجازة منتصف العام بداية من 20 فبراير 2021 ، وبدأت الجامعات بأعداد الجدوال و اعلانها للطلاب استعداد لاقامة الامتحانات و سط اجرائات احترازية من فيروس كورونا.