عودة الطلاب تدريجيا للمدن الجامعية بعين شمس بعد انتهاء الإجازة مباشرة

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وأكد المصدر أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة مع تجديد وتطوير المنشآت، و كذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب موضحا أن كل طالب له غرفة خاصة به.