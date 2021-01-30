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ثقافة

الاحتفال بيوم البيئة الوطني واختتام فعاليات مبادرة "صنايعية مصر" بثقافة الفيوم

السبت 30/يناير/2021 - 09:51 م
الاحتفال بيوم البيئة
الاحتفال بيوم البيئة الوطني
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نبيل أبو السعود

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم ، حيث اختتمت فعاليات مبادرة "صنايعية مصر" التى نظمتها الإدارة المركزية للشئون الفنية، وتهدف إلى تعليم الشباب حرفة أو مهنة يستفيدوا منها في العمل أو مصدر رزق في المستقبل.

 

كما نظمت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم بالتعاون مع جهاز شئون البيئة محاضرة بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطني، حاضرتها ياسمين سلطان مسؤول الإعلام والتوعية بالجهاز، بدأت بالتعريف بيوم البيئة الوطني حيث جاء اختيار يوم ٢٧ يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطني تخليدا لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر، وقد حرصت وزارة البيئة على أن يكون لمصر يوما وطنيا للبيئة يتم الاحتفال به كل عام لتنمية الوعي البيئي لدى الأفراد وتشجيعهم على ممارسة سلوكيات صديقة للبيئة تهدف لصون الموارد الطبيعية.


 كما قدمت مكتبة الطفل محاضرة بعنوان "أزمة  العلاقات الاجتماعية في المجتمع المصرى" ألقاها حسين أحمد واعظ بمنطقة الأزهر الشريف، والذي أشار إلى ضرورة تنحية الخلافات الاجتماعية بين الزوج والزوجة والأولاد وأن يسود الحب والتألف بين المجتمع حتى تسير الحياة على أكمل وجه، ونظم قسم الفنون التشكيلية بالمكتبة ورشة فنية لعمل مجلة حائط عن عيد الشرطة.

 

كما أقامت المكتبة الفرعية بمطرطارس محاضرة بعنوان "يعني إيه كلمة وطن" ألقاها ربيع عبد الجواد، الذي أكد على أهمية حب الوطن وأنه واجب شرعي ووطني، وأن الوطن ليس بالبلد فقط ولكن يعني التاريخ والذكريات والحي الذي ولدت فيه.


كما  نظم نادي أدب البادية ببيت ثقافة اطسا أمسية شعرية لشعراء النادي بمركز شباب منشأة عبد المجيد بحضور الشعراء سيد بودهيم الرمحي، وعبد الوهاب بو عقلية الرمحي، وعقد نادي المرأة بالفرع محاضرة للشيخ على صلاح عبد العزيز بعنوان "مخاطر الطلاق وأسباب انتشاره ومايجب فعله من الطرفين" وتحدث عن مخاطر الطلاق التي تعود على الأطفال، لذا وجب أن يكون الطلاق آخر الحلول وليس أولها.


وبذلت سماح كامل مدير عام فرع ثقافة الفيوم والعاملون معها  جهودا كبرى  فى نجاح هذه الفعاليات .


اقرأ أيضا : بدء تنفيذ برنامج منشطى الرياضة بالأحياء السكنية بالفيوم


الاحتفال بيوم البيئة الوطني واختتام فعاليات مبادرة "صنايعية مصر" بثقافة الفيوم
الاحتفال بيوم البيئة الوطني واختتام فعاليات مبادرة "صنايعية مصر" بثقافة الفيوم
الاحتفال بيوم البيئة الوطني واختتام فعاليات مبادرة "صنايعية مصر" بثقافة الفيوم
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