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فن

أحبها لأنها رائعة.. نور عمرو دياب تتغزل فى دينا الشربيني.. شاهد

السبت 30/يناير/2021 - 09:28 م
عمرو دياب ودينا الشربينى
عمرو دياب ودينا الشربينى وابنته نور
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شروق حمدى
أعربت نور عمرو دياب عن حبها للفنانة دينا الشربينى من خلال خاصية Ask me عبر انستجرام حيث تلقت سؤالا من احد متابعيها "هل تحبين دينا الشربينى".

واجابت نور دياب قائلة :" بالتأكيد احبها كثيرا فهى شخصية طيبة ورائعة".

وتعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام.

بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.
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