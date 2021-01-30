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ثقافة

بدء برنامج أحلى إجازة بالحديقة الثقافية واليوتيوب.. صور

السبت 30/يناير/2021 - 09:21 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي


 بدأ المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف أولى أنشطة أجازة منتصف العام الدراسي والتي يقيمها تحت عنوان "أحلى أجازة" وذلك  بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، وقد بدأت الأنشطة بالاحتفال بيوم مكافحة الفساد من خلال تقديم ورش تلوين بوستر "أنا الفساد" من مطبوعات المركز تأليف أحمد زحام ورسوم رشا منير، ويهدف إلى توعية الأطفال ضد الفساد بطريقة فنية مبسطة، وتم توزيع البوسترات كهدايا للأطفال، ثم  تم تقديم حلقة جديدة من حلقات "الأراجوز يعظ" بعنوان "فلفل وكوسة" وهي سلسلة حلقات فنية توعوية ضد الفساد.
وتواصلت الأنشطة بعرض المسرح الأسود بعنوان "مغامرات مليكات الأحلام" تأليف نجلاء محفوظ، رسوم آيات حسني ومحمد مجدي، وحلقة ملكة الفرح.
واختتمت الفعاليات بعرض مسرحية "كشفناه" تأليف وإخراج أحمد إسماعيل عبد الباقي والتي تدور أحداثها عن فيروس كورونا.
وأوضح محمد ناصف رئيس المركز أن فعاليات برنامج احلى أجازة تستمر حتى 23 فبراير بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب وحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم.
وأضاف ناصف أن برنامج أحلى أجازة سيتم إطلاقه على قناة المركز القومي لثقافة الطفل اليوم السبت في الثالثة عصرا وتستمر فعالياته حتى 20 فبراير استمرارا لمبادرة وزارة الثقافة "خليك بالبيت .. الثقافة بين إيديك" والتي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم العام الماضي بسبب جائحة كورونا، من أجل تقديم الخدمات الثقافية والفنية للأطفال في محافظات مصر كافة.

بدء برنامج أحلى إجازة بالحديقة الثقافية واليوتيوب.. صور
بدء برنامج أحلى إجازة بالحديقة الثقافية واليوتيوب.. صور
بدء برنامج أحلى إجازة بالحديقة الثقافية واليوتيوب.. صور
بدء برنامج أحلى إجازة بالحديقة الثقافية واليوتيوب.. صور
بدء برنامج أحلى إجازة بالحديقة الثقافية واليوتيوب.. صور
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