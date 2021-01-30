رفض دعوى وقف زيادة الكهرباء الجديدة

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت ،برفض الدعوى المقامة من المحامي عبد الرحمن عوف، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الكهرباء رقم١٠٠لسنه ٢٠٢٠الصادر في ٩ يونيو الماضي بشأن تحديد التعريفة الجديدة لبيع الطاقه الكهربائية ومقابل خدمة العملاء لخمس سنوات قادمة اعتبارا من ١يوليو ٢٠٢٠، والذي يتضمن زيادة أسعار الكهرباء.





وذكرت الدعوى التي حملت رقم٤٤٤٠٥ لسنة ٧٤ قضائية أن قرار زيادة أسعار الكهرباء صدر مفتقدا شرعيته الدستورية والقانونية لعدم مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على محدوي الدخل وتقديم الخدمات العامة الأساسية للفقراء وتغول رؤوس الأموال المصرية والأجنبية على حد سواء بحجة الاستثمار.



