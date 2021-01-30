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توك شو

أساليب الحرب الباردة..الباز يكشف تفاصيل محاولة إغتيال الرئيس التونسي

السبت 30/يناير/2021 - 09:09 م
الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
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إسراء صبري
كشف الإعلامي محمد الباز، تفاصيل عن محاولة اغتيال الرئيس التونسي عن طريق مواد مسمومة، قائلا: الشعب التونسي اختار طريق معين ومازال يدفع ثمن اختياراته حتى الآن.

وأكمل "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن محاولة اغتيال الرئيس التونسي تمت بطريقة قديمة منذ الحرب الباردة، معقبا: بعتوا ظرف مسمم وعند فتحه يصيب الفاتح بالتسمم، معقبا: نتمنى للرئيس التونسي كل السلام.

وتابع: مكالمة الرئيس السيسي للرئيس التونسي اليوم تعبر عن مدى التعاون.

وقالت الرئاسة التونسية إن مديرة الديوان الرئاسي فتحت الظرف المشبوه وتعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر. 

وأضافت أنه لم يتسن إلى هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف. 

وكشف الأمن التونسي، أمس الأربعاء، تفاصيل التعامل مع الطرد المسموم، عقب إرساله إلى الرئاسة التونسية. 

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