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فن

بهذه الكلمات.. منذر رياحنة يهنئ عاهل الأردن بعيد ميلاده

السبت 30/يناير/2021 - 09:24 م
منذر ريحانه
منذر ريحانه
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محمد بدران
هنأ الفنان منذر رياحنة، العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، بمناسبة عيد ميلاده الذى يوافق اليوم، السبت، 30 يناير، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

ونشر منذر رياحنة، صورة للعاهل الأردنى، وكتب قائلًا: "كل عام وسيدنا جلاله الملك عبد الله الثاني بالف خير وصحه يا رب".

ويصادف اليوم السبت، عيد الميلاد التاسع والخمسين للملك عبد الله الثانى، الابن الأكبر للعاهل السابق الملك الحسين بن طلال، والأميرة منى الحسين.

يُذكر ان آخر أعمال منذر رياحنة فى الدراما المصرية مسلسل "أبو عمر المصري"، المأخوذ عن روايتين للكاتب عز الدين فشير، وتم دمجهما معًا، وتدور أحداثه حول شخصية "فخر"، الذى يتحول من محامٍ يدافع عن الفقراء إلى عضو فى تنظيم داعش الإرهابى.

مسلسل "أبو عمر المصري" من بطولة أحمد عز، وأروى جودة، ومنذر رياحنة، وأمل بوشوشة وعارفة عبد الرسول ومحمد سلام، سيناريو وحوار مريم ناعوم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجناينى.









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