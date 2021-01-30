«القضاء الإدارى» توقف دعوى تحديد هامش ربح للسلع لمدة شهر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت بوقف الدعوى المطالبة بتحديد أسعار السلع والمنتجات ، وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية جزائيٱ لمدة شهر لعدم حضور مقيم الدعوى حملت الدعوى رقم 30779 لسنة 67 قضائية و اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بصفتيهما .





وذكرت الدعوى إن تحديد هامش ربح للسلع يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.



