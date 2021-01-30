أحمد موسى: دول أوروبية كشفت تمويل قطر للإرهاب تحت غطاء المؤسسات الخيرية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدول الأوروبية تأكدت من تمويل دولة قطر للإرهاب والعناصر الإرهابية في أوروبا .





وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قطر نفذت أعمالا إرهابية كثيرة بتمويل جهات وجميعات تحت غطاء العمل الخيري".





وتابع موسى:" قطر تمول الجمعيات والمؤسسات المزعوم أنها خيرية من أجل تمويل العمليات الإرهابية في أوروبا وكافة أنحاء العالم ".





واضاف:" الشعب القطري يؤكد عدم وجود فائدة من فتح قناة الجزيرة للهجوم على مصر ومن المفترض أن تنتقل أموال قناة الجزيرة لصالح الشعب القطري، والقطريون يؤكدون أن دولتهم لا يوجد بها مجلس أمة للوقوف ضد قناة الجزيرة الإرهابية".





وتابع :" تستمر قناة الجزيرة في نشر الأكاذيب ضد مصر إلى الآن، ولم تتوقف قطر وإعلامها على الهجوم على مصر".



