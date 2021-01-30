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برلمان

بالأسماء| 3 قيادات وفدية مرشحة لخلافة أبو شقة فى رئاسة حزب الوفد

السبت 30/يناير/2021 - 11:03 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
كشفت مصادر داخل حزب الوفد أن هناك عددا من قيادات حزب الوفد لديهم نية للترشح لرئاسة حزب الوفد خلفا للمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد حال تقديم أبو شقة استقالته من رئاسة حزب الوفد.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن أبرز هؤلاء المرشحين هم فؤاد بدراوى ، سكرتير عام حزب الوفد، والدكتور هانى سرى الدين ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبى ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ونائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ.

كما أوضحت المصادر أن هناك عددا من الجبهات داخل حزب الوفد تدعم كل مرشح من الأسماء المطروحة فى انتخابات رئاسة حزب الوفد.

وكانت قد كشفت مصادر داخل حزب الوفد لـ"صدى البلد" عن أن اجتماع الهيئة العليا للحزب المقرر عقده يوم الخميس المقبل، سيتم فيه عقد إنتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد وانتخاب رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ ومن المقرر أن يناقش إستقالة المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد من رئاسة الحزب.

واشارت المصادر إلى أن هناك محاولات من أحد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد لتأجيل إجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد المقرر عقده يوم الخميس المقبل، والذى سيتم فيه عقد إنتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد وانتخاب رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ.

واوضحت المصادر أن سبب طلب أحد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد تأجيل إجتماع الهيئة العليا هو تأجيل مناقشة إستقالة المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس الحزب ، حتى تهدأ الأوضاع .

وكان الكاتب الصحفى مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب قد أعلن فى برنامجه «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد» مساء الخميس الماضى ، أن المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس حزب الوفد يعتزم الاستقالة من رئاسة حزب الوفد.
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