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أكبر فدية فى التاريخ.. أحمد موسى: قطر دفعت مليار دولار لـ مليشيات إرهابية في العراق.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 09:35 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  قطر دفعت مليار دولار كأكبر فدية في التاريخ لـ مليشيات إرهابية في العراق .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   قناة بي بي سي تحدثت في تقرير لها عن قيام قطر بدفع مليار دولار كأكبر فدية في التاريخ ".

 وعرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير قناة بي بي سي عن قيام قطر بدفع مليار دولار لمليشيات إرهابية  للإفراج عن أشخاص قطريين".

وتابع موسى:"  الشعب القطري يؤكد عدم وجود فائدة من فتح قناة الجزيرة للهجوم على مصر ومن المفترض أن تنتقل أموال قناة الجزيرة لصالح الشعب القطري، والقطريون يؤكدون أن دولتهم لا يوجد بها مجلس أمة للوقوف ضد قناة الجزيرة الإرهابية".

وأضاف موسى :" تستمر قناة الجزيرة في نشر الأكاذيب ضد مصر  إلى الآن، ولم تتوقف قطر وإعلامها على الهجوم على مصر".
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