التنمية المحلية تزف بشرى لـ المقاولين فى القرى.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة تطوير الريف المصري تقوم علي 3 محاور أساسية.





وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أول هذه المحاور خاص بالبنية التحتية للقري، والمتمثل في الصرف الصحي والطرق ووالحدات الصحية والأبنية التعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية المعنية.





وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلي أن وزير التنمية المحلية وجه بسرعة تنفيذ مشروعات تطوير القري بالمحافظات.





وأوضح أن وزير التنمية المحلية طلب من المحافظين الالتقاء مع المقاولين المحليين بكل محافظة وعمل تقارير مجمعة لهم، لأنه سوف يتم الاستعانة بهم علي أرض الواقع في تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.