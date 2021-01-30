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رياضة

خالد الغندور: إعارة محمد أوناجم لـ الوداد المغربي خلال ساعات

السبت 30/يناير/2021 - 09:33 م
محمد أوناجم
محمد أوناجم
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يسرى غازى
أكد الإعلامى خالد الغندور أنه خلال ساعات سوف ينتهى نادى الزمالك من الاتفاق مع مسؤلى نادى الوداد البيضاوى على إعارة محمد أوناجم الى الدورى المغربي لمدة 6 أشهر.

قال خالد الغندور عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "خلال ساعات الاعلان عن اعارة محمد اوناجم للوداد بعد الاتفاق علي الامور المالية لنهاية الموسم بعد موافقة باتشيكو وطلب اللاعب بسبب عدم لعبه".

وقال خالد الغندور فى وقت سابق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": الوداد يقدم عرضا جديدا للزمالك بقيمة ١٠٠ الف دولار بجانب تنازل اوناجم عن ١٣٥ الف دولار إعارة لنهاية الموسم ويتحمل الوداد راتبه في الـ ٦ أشهر القادمين.

وكانت أنباء ترددت حول رغبة نادي الوداد البيضاوى في استعارة محمد أوناجم، ومحاولة التوصل إلى اتفاق فى الجوانب المالية؛ نظرًا لرغبة مسئولى بركان فى الحصول على خدمات اللاعب بشكل مجاني.

يذكر أن ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، نفى إصابته بفيروس كورونا، كما نشرت معظم المواقع الإخبارية أمس الجمعة؛ بعد أن نشر تغريدة كتب فيها "جئت إلى إسبانيا هربًا من احتمالات تزايد الإصابات بكورونا في مصر فاستقبلتني كورونا في إسبانيا، إلى درجة العزل الذاتي، فكل ما تتخيلوه من إغلاق موجود وحتى الحقن باللقاحات ما زال في أضيق الحدود، وأصيبت عائلة ابني بالكامل حتى طفلة عمرها 9 أشهر بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ولم أرهم منذ 3 يناير وحتى الآن".

ونشر بعدها ممدوح عباس تغريدة أخرى، ينفي فيها إصابته بفيروس كورونا، وقال "تلقيت سيلا من الرسائل والمكالمات التليفونية يستفسرون عما كتب اليوم في تغريدة فهم منها بالصواب أو الخطأ أن الكورونا قد هاجمتني وأريد أن أصحح أني لست مصابا بالكورونا بل ابني وعائلته وهذا ما أردت توضيحه".
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