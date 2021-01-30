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أحمد موسى: جمال ريان باع أرضه للصهاينة.. و"الإخوان" سقطت في مصر بلا رجعة

السبت 30/يناير/2021 - 09:41 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي جمال ريان باع أرضه للصهاينة ويطالب مصر بتفعيل المبادرة مع قطر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الشعب المصري لفظ جماعة الإخوان الإرهابية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الشعب المصري لن يتصالح مع الإخوان وقطر والعناصر الإرهابية، ومصر لن تضع يدها في يد الإرهابيين".

وتابع موسى: "الشعب القطري يؤكد عدم وجود فائدة من فتح قناة الجزيرة للهجوم على مصر ومن المفترض أن تنتقل أموال قناة الجزيرة لصالح الشعب القطري، والقطريون يؤكدون أن دولتهم لا يوجد بها مجلس أمة للوقوف ضد قناة الجزيرة الإرهابية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "تستمر قناة الجزيرة في نشر الأكاذيب ضد مصر  إلى الآن، ولم تتوقف قطر وإعلامها عن الهجوم على مصر".
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