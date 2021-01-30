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حوادث

السجن 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه للأب المتهم بتعرية طفلته بالدقهلية

السبت 30/يناير/2021 - 09:58 م
الحبس 3 سنوات وكالة
الحبس 3 سنوات وكالة 50 ألف جنيه للأب المتهم بتعرية طفلته
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همت الحسينى
قضت محكمة جنح نبروه اليوم السبت برئاسة المستشار محمد الغباشي رئيس المحكمة وعبد الله يسري وكيل النائب العام وبحضور السيد علي سكرتير الجلسة، بالسجن 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه بحق المدعو رمضان حسنى رمضان محمد الشناوي والشهير بـ"رمضان ابو الشحم" والد الطفلة صاحبة واقعة التعرى بقرية بانوب التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، فى القضية المتهم فيه بالتعدى على زوجته ووالدها.

تعود أحداث القضية الى شهر أكتوبر الماضي بعد قيام المتهم وقتها بالتعدي بالضرب على زوجته ووالدها بسبب الخلافات بينهم وإحداث إصابات بهم بعد أن قام "بعض" والد زوجته فى الخد الايمن والكتف وتحرر محضر وقتها ضده وقدم به تقريرا طبيا أثبت الإصابات والتعديات من المتهم على المجني عليهما.


يذكر أن المتهم لم يحضر الجلسة وتم إعلانه فى محبسه بالحكم الصادر حيث انه محبوس ١٥ يوما بناء على قرار محكمة جنح نبروه على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل المجنى عليها، وتعريض حياتها للخطر وتهديد الأسرة وتعريض حياتها للخطر.


وكانت قرية بانوب التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، شهدت إقدام أب في نهاية العقد الرابع من عمره على تعرية طفلته الرضيعه التي لم يتجاوز عمرها العام بأحد شوارع القرية انتقاما من زوجته وهو ما أثار حفيظة الأهالي ودفعهم إلى تصوير الواقعة وفر الأب هاربا تارك الطفلة في الشارع.


وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الفيديو الذى وضح تعرية الأب لابنته وسط محاولات من أهالي القرية لإثنائه عن جريمته إلا أنه تجاهل توسلاتهم واصر على تعذيب الطفلة وتعريتها بدعوى الانتقام من زوجته.

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