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رياضة

رمضان صبحي وأوباما وأحمد سمير يتصدرون قائمة هدافي الدوري

السبت 30/يناير/2021 - 09:48 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسن العمدة
واصل فريق بيراميدز نزيف النقاط بعد التعادل مع الاسماعيلي بهدف لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الثامنه ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

افتتح الاسماعيلي التهديف فى الدقيقة 14 عن طريق محمد عادل من راسية قوية داخل منطقة الجزاء ، و اكتفى شريف اكرامي بمشاهدة الكرة تسكن شباكه .

وادرك بيراميدز هدف التعادل فى الدقيقة 17 عن طريق رمضان صبحي بعد عرضيه منه لتمر تحت يد محمد صبحي بطريقه غريبة 

وانتهت احداث المباراة التي جمعت بين المقاولون العرب و انبي، بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف ، في اللقاء الذي اقيم على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز والاسماعيلي:

1- رمضان صبحي 5 اهداف .
2- يوسف اوباما 5 اهداف .
3- احمد سمير 5 اهداف .
4- اشرف بن شرقي 4 اهداف .
5- شادي حسين 4 اهداف .
6- عمرو جمال 4 اهداف .
7- محمود كهربا 4 اهداف .
8- احمد رفعت 4 اهداف .
9- مروان حمدي 4 اهداف .
10- محمد شريف 4 اهداف .
11- حسام حسن 4 اهداف .
12- جون أوكويي إيبوكا 4 اهداف .

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