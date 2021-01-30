رمضان صبحي وأوباما وأحمد سمير يتصدرون قائمة هدافي الدوري

واصل فريق بيراميدز نزيف النقاط بعد التعادل مع الاسماعيلي بهدف لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الثامنه ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .
افتتح الاسماعيلي التهديف فى الدقيقة 14 عن طريق محمد عادل من راسية قوية داخل منطقة الجزاء ، و اكتفى شريف اكرامي بمشاهدة الكرة تسكن شباكه .
وادرك بيراميدز هدف التعادل فى الدقيقة 17 عن طريق رمضان صبحي بعد عرضيه منه لتمر تحت يد محمد صبحي بطريقه غريبة
وانتهت احداث المباراة التي جمعت بين المقاولون العرب و انبي، بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف ، في اللقاء الذي اقيم على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.