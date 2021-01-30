رمضان صبحي وأوباما وأحمد سمير يتصدرون قائمة هدافي الدوري

واصل فريق بيراميدز نزيف النقاط بعد التعادل مع الاسماعيلي بهدف لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الثامنه ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .





افتتح الاسماعيلي التهديف فى الدقيقة 14 عن طريق محمد عادل من راسية قوية داخل منطقة الجزاء ، و اكتفى شريف اكرامي بمشاهدة الكرة تسكن شباكه .





وادرك بيراميدز هدف التعادل فى الدقيقة 17 عن طريق رمضان صبحي بعد عرضيه منه لتمر تحت يد محمد صبحي بطريقه غريبة





وانتهت احداث المباراة التي جمعت بين المقاولون العرب و انبي، بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف ، في اللقاء الذي اقيم على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.





ترتيب هدافي الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز والاسماعيلي:





1- رمضان صبحي 5 اهداف .

2- يوسف اوباما 5 اهداف .

3- احمد سمير 5 اهداف .

4- اشرف بن شرقي 4 اهداف .

5- شادي حسين 4 اهداف .

6- عمرو جمال 4 اهداف .

7- محمود كهربا 4 اهداف .

8- احمد رفعت 4 اهداف .

9- مروان حمدي 4 اهداف .

10- محمد شريف 4 اهداف .

11- حسام حسن 4 اهداف .

12- جون أوكويي إيبوكا 4 اهداف .