إحباط تهريب 66 موبايل وشواحن بحوزة راكبين قادمين من السودان

احبطت جمارك منفذ أرقين برئاسة حمدى محمد مكى، محاولتين لتهريب 66 هاتف وسماعات وشواحن وساعات من ماركات شهيرة كانت بحوزة راكبين قادمين من العاصمة السودانية الخرطوم.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ، و أحمد عبد الغنى رئيس الادارة المركزيه لجمارك البحر الأحمر والمنطقة بتشديد الرقابة علي كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي
قال تقرير صادر عن المنفذ الجمركي اليوم، إن المحاولة الأولي كانت تهريب 7 هواتف محمولة و 8 ساعات و سماعات موبايل و 30 شاحن، كانت بأمتعة راكب .
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وذكر التقرير إن المحاولة الثانية كانت عبارة عن تهريب 21 هاتف محمول لماركة شهيرة، داخل أمتعة شخصية لراكب سوداني الجنسية.
أوضح التقرير إنه تم تشكيل لجنة جمركية من "عبد الفتاح عبده ،ممدوح محمود ،على عبد اللطيف ،حسين عبد اللاه ،محمود عابد "، وتحرير محضرين بالواقعة واخطار أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان ، لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ، و أحمد عبد الغنى رئيس الادارة المركزيه لجمارك البحر الأحمر والمنطقة بتشديد الرقابة علي كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي