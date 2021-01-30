إحباط تهريب 66 موبايل وشواحن بحوزة راكبين قادمين من السودان





قال تقرير صادر عن المنفذ الجمركي اليوم، إن المحاولة الأولي كانت تهريب 7 هواتف محمولة و 8 ساعات و سماعات موبايل و 30 شاحن، كانت بأمتعة راكب .





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وذكر التقرير إن المحاولة الثانية كانت عبارة عن تهريب 21 هاتف محمول لماركة شهيرة، داخل أمتعة شخصية لراكب سوداني الجنسية.



