برلمانية بالشيوخ : السيسي أول من وضع ملف العشوائيات ضمن اهتماماته

قالت النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، إن كافة الإصلاحات التنموية التي شهدتها مصر في الفترة الراهنة بمختلف المجالات لم تحدث في عهد الحكومات السابقة معقبة " سيادة الريس أول من وضع العشوائيات في ذهنه وحماية الأسر الفقيرة " حيث يظهر ذلك في كم المبادرات الرئاسية بالصحة والتضامن والتعليم وغيرها التي تهدف إلي توسيع مظلة الحماية الإجتماعية لتأمين حياة 100 مليون مصري.









أكدت " النقاش" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تطوير القاهرة الكبري من أهم المشروعات التي نفذتها القيادة السياسية ولم تتوقف عن إستئنافها بالرغم من وجود أزمة كورنا، بل بالعكس دفعت عجلة التنمية للأمام مما عمل علي رفع كفاءة معيشة المواطنين.









وعن أعمال التطوير والإنشاءات القائمة بمحيط سور مجري العيون بمنطقة مصر القديمة، أفادت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم إضفاء وجهة حضارية سياحية نتيجة المطاعم والمحال المتواجدة حول بحيرة عين الصيرة والتي من شأنها إزالة العشوائيات وتوفير فرص عمل للشباب من جانب هذا المشروع، قائلة " مفيش مشروع بيتعمل إلا وبيستفيد منه المواطنون قبل الدولة".









جاء ذلك بعد ان قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من شبكة طرق ومحاور وكبارى جديدة، وكذلك مشروع تطوير منطقة مصر القديمة والسيدة عائشة، ومنطقة محور الحضارات.









قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الرئيس شملت الأعمال الحالية الجارى تنفيذها واستكمالها فى مناطق شرق القاهرة وأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة وطريق الاوتوستراد، وكذلك شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط منطقة محور الحضارات بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة وذلك فى إطار التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، ذلك التطوير الذى استعاد الوجه الحضاري للمنطقة وحولها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري حديث ومتكامل الخدمات.









كما اطلع الرئيس كذلك على عملية التطوير الجارية في محيط منطقة السيدة عائشة عقب إزالة المنازل العشوائية التي طمست معالم تلك المنطقة التاريخية، حيث تم نقل الأسر والأهالي إلى المدن الجديدة التي تم تشييدها لصالح سكان العشوائيات لتوفر لهم واقع جديد وحياة كريمة وسكن ملائم حديث به كافة الخدمات المجتمعية المقدمة بشكل منظم حضارى بعيدًا عن مخاطر العشوائيات، كما تم أيضًا نقل الورش والمدابغ إلى مناطقها الجديدة، وذلك فى إطار مخطط الدولة لإعادة منطقة مصر القديمة إلى رونقها الحضارى ولما تحتويه من إرث تاريخي عريق، منها آثار القلعة، ومنطقة الفسطاط، ومجرى العيون ومنطقة مجمع الأديان، وكذلك مجموعة المساجد الأثرية.







