أحمد موسى: نافورة النيل أقدم من دولة قطر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن نافورة النيل لم تعمل منذ 40 عاما، مضيفا "شكلها قبل التطوير كان خربان مثلها مثل قطاعات كثيرة في مصر لم يطالها التطوير قبل 2014".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك إصلاح كامل في قطاعات الدولة المصرية في السنوات الأخيرة".





وتابع أحمد موسى: "لما بنسافر أي دولة بنلاقي نوافير كثيرة وتعتبر معالم للزائرين"، مضيفا: "نافورة النيل تم إنشائها في 1956 وتعتبر أقدم من دولة قطر".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "لم يتم تطوير نافورة النيل منذ سنوات كثيرة لكن تم تطويرها الآن بواسطة المقاولون العرب".



