ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صحيفة بريطانية تحذر من رغبة أردوغان في امتلاك السلاح النووي

السبت 30/يناير/2021 - 09:44 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
Advertisements
محمد عثمان
كشف تقرير لصحيفة "إيكونوميست" البريطانية، عن الرغبة المتزايدة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في امتلاك بلاده للأسلحة النووية، باعتبارها أحد حقوق تركيا.

وذكرت الصحيفة، أنه على الرغم من كثرة الحديث حول أهمية الحد من الأسلحة النووية، إلا أن الأمر أصبح أكثر صعوبة، في ظل الرغبة المتزايدة من جانب عدد من الدول في امتلاك الأسلحة النووية ومن بينها تركيا.

وأشارت الصحيفة إلى دراسة حديثة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تفيد بأن القادة الاستبداديين يبدون في العادة أكثر ميلًا نحو امتلاكهم القنبلة النووية، حيث إن سيطرتهم على السلطة يمكن أن تسهل عليهم من بعض النواحي تنفيذ خططهم وأحلامهم.

ولفتت الدراسة إلى أن أردوغان، الاستبدادي على نحو متزايد، بدأ يتحدث علنا في ذلك. 

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس التركي، تناقش مع أعضاء حزبه في سبتمبر 2019 حول امتلاك بعض الدول الصواريخ النووية وعدم امتلاك تركيا أسلحة مماثلة، وقال حينها خلال الاجتماع: "هذا أمر لا يمكنني قبوله".

وتنقل الدراسة عن سنان أولجن، الدبلوماسي السابق الذي يقود مركز "ايدام" للأبحاث، ومقره إسطنبول، أنه يشك في أن يتصرف أردوغان بناءً على هذا الخطاب

وأضاف أولجن: "في البداية قد يعجب الجمهور التركي بفكرة امتلاك أسلحة نووية، لكن التكلفة الاقتصادية على تركيا ستكون كبيرة جدًا وطويلة الأجل، ولا يمكن لأي حكومة أن تحافظ عليها في ظل ظروف الانتخابات".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

153 دولة بالأمم المتحدة تصوت على عدم امتلاك إسرائيل أسلحة نووية

تسوكرمان لـ صدى البلد: أسلحة إيرانية لحكومة الوفاق في ليبيا مقابل اليورانيوم

"الخليج الإماراتية": السلام العالمي لن يتحقق ما دامت هناك أسلحة نووية

ترشيحاتنا

شيء مزعج .. ميمي جمال تعلق على المتداول عن خلافها مع أولادها

الكويت تفرض رسوما إضافية على المغادرين والقادمين

رداحة.. أحمد موسى يعرض استنكار القطريين لهجوم الجزيرة على مصر

التحقيق يبدأ غدا.. عقوبات النائب محمد عبد العليم داود تصل لإسقاط العضوية

بعد عملية جديدة بـ أنفها .. إطلالات تكشف جمال وأنوثة حورية فرغلي

اختبار لنفسك .. أسهل طريقة للكشف عن إصابتك بـ كورونا في المنزل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شديدة العدوى.. دراسة تحدد 4 علامات تشير إلى إصابتك بـ سلالة كورونا الجديدة

لا يمكن ملاحظتها .. دراسة تكشف أعراضا جديدة للإصابة بكورونا

يقضي على انتفاخ المعدة .. دراسة تنصح بتناول هذا الخضار على العشاء