جامعة عين شمس تكشف موقف الأعذار الطبية للطلاب.. عودة الدارسين تدريجيا بالمدن الجامعية بعد انتهاء الإجازة مباشرة

اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول خلال ايام عودة الطلاب تدريجيا بالمدن الجامعية بعين شمس بعد انتهاء الإجازة مباشرة









قال الدكتورة رقية شلبي عميدة كلبة البنات جامعة عين شمس ان الكلية مستعدة لإقامة الامتحانات سواء إلكتروني او بشكل تقليدي لافتًا ان مثل هذا القرار. يرجع الي المجلس الاعلي الجامعات وجامعة عين شمس.





وإضافت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لصدي البلد ان الكلية سوف تعلن عن جداول الامتحانات خلال ايام قليلة منوها انه تم رفع جميع المحاضرات ومتابعة جميع الطالبات للتأكيد من الحصول علي جميع المقرارات بشكل كامل دون اي تقصير منوها عن ضرورة الاستعداد من قبل الطالبات للامتحانات.





وأشارت الي سوف يتم قبول جميع الأعذار الطبية المختومة من المستشفيات الجامعية بعين شمس بامتحانات لفصل الدراسي الاول.





وأكدت عميدة كلية البنات ان الجامعة تحرص دائما علي مصلحة وصحة الطلاب منوها ان الجامعة سوف تراعي جميع الظروف الاستثنائية . وتابعت الدكتورة رقية ان الكلية سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات للحفاظ علي سلامة الطلاب منوها ان الكلية مستعدة لإقامة الامتحانات إلكترونيًا او بشكل تقليدي لافتًا ان مثل هذا القرار. يرجع الي المجلس الاعلي الجامعات وجامعة عين شمس.









وأكدت الدكتورة رقية علي أهمية نظام "موودل" لسير العملية التعليمية، مشيرًة إلى أنه تم تفعيله بشكل كامل، وتفعيل 30 بريدا إلكترونيا جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس.







