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جامعة عين شمس تكشف موقف الأعذار الطبية للطلاب.. عودة الدارسين تدريجيا بالمدن الجامعية بعد انتهاء الإجازة مباشرة

السبت 30/يناير/2021 - 11:20 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
عميدة بنات عين شمس: 
اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول خلال ايام   عودة الطلاب تدريجيا بالمدن الجامعية بعين شمس بعد انتهاء الإجازة مباشرة 


قال الدكتورة رقية شلبي عميدة كلبة البنات جامعة عين شمس ان الكلية مستعدة لإقامة الامتحانات سواء إلكتروني او بشكل تقليدي لافتًا ان مثل هذا القرار. يرجع الي المجلس الاعلي الجامعات وجامعة عين شمس. 

وإضافت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لصدي البلد ان الكلية سوف تعلن عن جداول الامتحانات خلال ايام قليلة منوها انه تم رفع جميع المحاضرات ومتابعة جميع الطالبات للتأكيد من الحصول علي جميع المقرارات بشكل كامل دون اي تقصير منوها عن ضرورة الاستعداد من قبل الطالبات للامتحانات. 

وأشارت الي سوف يتم قبول جميع الأعذار الطبية المختومة من المستشفيات الجامعية بعين شمس بامتحانات لفصل الدراسي الاول. 

وأكدت عميدة كلية البنات ان الجامعة تحرص دائما علي مصلحة وصحة الطلاب منوها ان الجامعة سوف تراعي جميع الظروف الاستثنائية . وتابعت الدكتورة رقية ان الكلية سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات للحفاظ علي سلامة الطلاب منوها ان الكلية مستعدة لإقامة الامتحانات إلكترونيًا او بشكل تقليدي لافتًا ان مثل هذا القرار. يرجع الي المجلس الاعلي الجامعات وجامعة عين شمس.


وأكدت الدكتورة رقية علي أهمية نظام "موودل" لسير العملية التعليمية، مشيرًة إلى أنه تم تفعيله بشكل كامل، وتفعيل 30 بريدا إلكترونيا جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس. 


وفي ذات السياق قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشون التعليم والطلاب ان الاعذار الطبيه موضوع معروض علي المجلس الاعلي للجامعات . وأكد الدكتور عبد الفتاح خلال تصريحاته لصدي البلد ان القرار الدي سيتخذه سيطبق علي جميع الجامعات ومازال هناك ثلاثة اسابيع علي بدء الامتحانات تكفي لتلقي تعليمات المحلس الاعلي بهذا الشأن. كشف مصدر مسؤل بجامعة عين شمس لـ صدى البلد موعد عودة طلاب المدن الجامعية إلى سكنهم بالمدن استعدادا للامتحانات. واضاف المصدر انه سوف يتم عودة الطلاب بعد انتهاء احازة منتصف العام مباشرة ولكن بشكل تدريجي للحفاظ علي سلامه الطلاب . 

وأكد  المصدر  أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة مع تجديد وتطوير المنشآت، و كذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب  موضحا أن كل طالب له غرفة خاصة به. الجدير بالذكر اعلنت وزرة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الاعلى للجامعات عن اقامة امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2020-2021 بعد نهاية اجازة منتصف العام بداية من 20 فبراير 2021 ، وبدأت الجامعات بأعداد الجدوال و اعلانها للطلاب استعداد لاقامة الامتحانات و سط اجرائات احترازية من فيروس كورونا. 

وفي سياق اخر أتاحت رابطة خريجي جامعة عين شمس الرسمية فرصة الاشتراك في الرابطة عن طريق خدمة الدفع " فوري" ، صرحت بذلك أ.د. ريم الكباريتي مدير إدارة الخريجين بالجامعة التابعة لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي. 

وأضافت أن الهدف من إتاحة هذه الميزة التيسيير على كل منسوبي جامعة عين شمس الراغبين في الانضمام للرابطة ، خاصة في ظل ظروف الجائحة العالمية مما يوفر على المشترك عناء الانتقال من مكانه والذهاب بنفسه لإتمام إجراءات الاشتراك.كما أن التعامل من خلال خدمة فوري يمنح فرصة أكبر لكل منسوبي الجامعة المقيمين خارج القاهرة في الاشتراك بكل سهولة ويسر، حيث يتم استخراج الكارنيه في غضون أسبوعين فقط من دفع قيمة الاشتراك حسب الفئات المعلنة.

وأوضحت أن المشتركين يمكنهم طلب الحصول على كارنيه العضوية من خلال خدمة توصيل " أوبر" مع تحمل المشترك تكلفة التوصيل.
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