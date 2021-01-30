جامعة عين شمس تكشف موقف الأعذار الطبية للطلاب.. عودة الدارسين تدريجيا بالمدن الجامعية بعد انتهاء الإجازة مباشرة

عميدة بنات عين شمس:
اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول خلال ايام عودة الطلاب تدريجيا بالمدن الجامعية بعين شمس بعد انتهاء الإجازة مباشرة
قال الدكتورة رقية شلبي عميدة كلبة البنات جامعة عين شمس ان الكلية مستعدة لإقامة الامتحانات سواء إلكتروني او بشكل تقليدي لافتًا ان مثل هذا القرار. يرجع الي المجلس الاعلي الجامعات وجامعة عين شمس.
وإضافت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لصدي البلد ان الكلية سوف تعلن عن جداول الامتحانات خلال ايام قليلة منوها انه تم رفع جميع المحاضرات ومتابعة جميع الطالبات للتأكيد من الحصول علي جميع المقرارات بشكل كامل دون اي تقصير منوها عن ضرورة الاستعداد من قبل الطالبات للامتحانات.
وأشارت الي سوف يتم قبول جميع الأعذار الطبية المختومة من المستشفيات الجامعية بعين شمس بامتحانات لفصل الدراسي الاول.
وأكدت عميدة كلية البنات ان الجامعة تحرص دائما علي مصلحة وصحة الطلاب منوها ان الجامعة سوف تراعي جميع الظروف الاستثنائية . وتابعت الدكتورة رقية ان الكلية سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات للحفاظ علي سلامة الطلاب منوها ان الكلية مستعدة لإقامة الامتحانات إلكترونيًا او بشكل تقليدي لافتًا ان مثل هذا القرار. يرجع الي المجلس الاعلي الجامعات وجامعة عين شمس.
وأكدت الدكتورة رقية علي أهمية نظام "موودل" لسير العملية التعليمية، مشيرًة إلى أنه تم تفعيله بشكل كامل، وتفعيل 30 بريدا إلكترونيا جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس.
وفي ذات السياق قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشون التعليم والطلاب ان الاعذار الطبيه موضوع معروض علي المجلس الاعلي للجامعات . وأكد الدكتور عبد الفتاح خلال تصريحاته لصدي البلد ان القرار الدي سيتخذه سيطبق علي جميع الجامعات ومازال هناك ثلاثة اسابيع علي بدء الامتحانات تكفي لتلقي تعليمات المحلس الاعلي بهذا الشأن. كشف مصدر مسؤل بجامعة عين شمس لـ صدى البلد موعد عودة طلاب المدن الجامعية إلى سكنهم بالمدن استعدادا للامتحانات. واضاف المصدر انه سوف يتم عودة الطلاب بعد انتهاء احازة منتصف العام مباشرة ولكن بشكل تدريجي للحفاظ علي سلامه الطلاب .
وأكد المصدر أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة مع تجديد وتطوير المنشآت، و كذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب موضحا أن كل طالب له غرفة خاصة به. الجدير بالذكر اعلنت وزرة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الاعلى للجامعات عن اقامة امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2020-2021 بعد نهاية اجازة منتصف العام بداية من 20 فبراير 2021 ، وبدأت الجامعات بأعداد الجدوال و اعلانها للطلاب استعداد لاقامة الامتحانات و سط اجرائات احترازية من فيروس كورونا.
وفي سياق اخر أتاحت رابطة خريجي جامعة عين شمس الرسمية فرصة الاشتراك في الرابطة عن طريق خدمة الدفع " فوري" ، صرحت بذلك أ.د. ريم الكباريتي مدير إدارة الخريجين بالجامعة التابعة لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي.
وأضافت أن الهدف من إتاحة هذه الميزة التيسيير على كل منسوبي جامعة عين شمس الراغبين في الانضمام للرابطة ، خاصة في ظل ظروف الجائحة العالمية مما يوفر على المشترك عناء الانتقال من مكانه والذهاب بنفسه لإتمام إجراءات الاشتراك.كما أن التعامل من خلال خدمة فوري يمنح فرصة أكبر لكل منسوبي الجامعة المقيمين خارج القاهرة في الاشتراك بكل سهولة ويسر، حيث يتم استخراج الكارنيه في غضون أسبوعين فقط من دفع قيمة الاشتراك حسب الفئات المعلنة.
وأوضحت أن المشتركين يمكنهم طلب الحصول على كارنيه العضوية من خلال خدمة توصيل " أوبر" مع تحمل المشترك تكلفة التوصيل.