أخبار النادي الأهلي.. إصابة حسين الشحات.. وأول مران وجلسة تصوير في الدوحة

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مقر إقامته لخوض المران الأول في الدوحة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلي 11 فبراير المقبل.

تغيب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي الأول للفريق في قطر، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.





انتهي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم من جلسة التصوير الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية، الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، التي أقيمت داخل مقر إقامة الفريق.





