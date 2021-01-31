الثاني عالميا في النمو الاقتصادي.. وزير المالية: تم حل العديد من المشاكل التي عانت منها الدولة.. ونواب: الوعي سبب رئيسي ولم نتضرر كثيرا بسبب كورونا

برلماني يؤكد على ضرورة التكاتف لدفع عجلة التنمية.. الوعي سبب رئيسي

نائب: لم نتضرر بشكل كبير بعد انتشار كورونا على عكس دول أخرى

نائب: تصريحات المالية عن الجنيه المصرى تؤكد قوة الاقتصاد









قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه لولا بدء تنفيذ برنامج "الإصلاح الاقتصادي" كانت الدولة ستعاني في قطاعات عديدة، معقبا: "فى أزمة زى كورونا كان مش هنلاقى رغيف العيش ولا أنابيب البوتاجاز ولا كهربا ولا عملة صعبة".









وأضاف معيط خلال حوار مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، أنه بفضل الإصلاح الاقتصادي حققت الدولة المصرية، المركز الثاني عالميا بالنسبة للنمو الاقتصادي في ظل جائحة كورونا.









وأكد وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي حل العديد من المشاكل المزمنة التى كانت تعانى منها الدولة المصرية.









أوضح معيط، أن جائحة فيروس كورونا تسببت فى فقدان مصر 14 مليار دولار دخل مصر من السياحة.









وأبدى نواب البرلمان رأيهم تجاه هذا الموضوع مؤكدين علي النهج السليم الذي سلكته مصر في التعامل مع أزمة كورونا ووعي الشباب الذي راهنت عليه الدولة. وفي هذا الصدد قال النائب علي الدين النجار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن فيروس كورونا الذي أصبح حديث العالم في هذا الوقت، تسبب في شلل كثير من الدول وتمكن من إحكام قبضته عليها، مشيرا إلى أن تعامل الدولة المصرية السليم مع هذا الخطر أتاح لنا الفرصة لتجاوزه وتفادي أضرارة على قدر الإمكان.









وأكد "النجار" في تصريحاته الخاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تمتلك مقومات عديدة يتميز بها الإقتصاد المصري ، فضلا عن تنوع عوائد الإقتصاد سواء كانت سياحية أو زراعية أو صناعية لافتا إلى الطاقة البشرية الهائلة التي تمتلكها الدولة وراهنت علي وعيها السليم.





وأشار عضو البرلمان إلى ضرورة التكاتف وتضافر الجهود، من أجل دفع عجلة التنمية مرة أخرى، وتجاوز هذه الأزمة مشيدا بالقيادة السياسية الواعية والتي تعاملت مع الأمر بشكل حازم وسريع وحرصها الدائم علي تنفيذ المشروعات القومية، لتنعكس إيجابيتها على المواطن ويكون هناك تحسن ملموس يشعر به على أرض الواقع.









وأوضح اللواء النجار، أن وعي المواطن له دور كبير في تحقيق أهداف الدولة التنموية، مؤكدا أن غيابه يعد من أخطر المعوقات التي تواجهنا خاصة في ظل إنتشار التكنولوجيا السريع القادرعلي تشويش الوعي وتغييره عن طريق معلومات مغلوطة وكاذبة.













من جانبه قال النائب بهاء أبو الحمد عضو مجلس النواب، أن مصر من الدول القليلة التي لم تضرر بشكل كبير بعد إنتشار أزمة كورونا، موضحا ان الكثير من دول العالم تكبدت خسائر فادحة بسبب هذا الفيروس في كافة نشاطتها بعد إنتهاجها سياسة الإغلاق.









وأكد أبو الحمد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أن الدولة المصرية أصبحت تتعافى إقتصاديا في ظل إنتهاجها تنفيذ برامج الإصلاح الإقتصادي، لافتا إلي التحسن الملموس في حياة العديد من المواطنين بعد الشروع في حل مشاكلهم التي عانوا منها منذ فترة.









وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا شك أن فيروس كورونا أثر بشكل سلبي علي قطاع السياحة ، ولكن علي الرغم من ذلك ، تحاول الدولة جاهدة الخروج من هذا المأزق عبر تنفيذ حميع الإجراءات الإحترازية، مشيرا إلى أن هناك أماكن سياحية على أتم الاستعداد لاستقبال أي وفود سياحية في اي وقت .













فيما أكد الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب أهمية تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التى أكد فيها ان المؤشرات الاقتصادية تؤكد نجاح الدولة في رفع المستوى الاقتصادى والمالى خلال الفترة الحالية حيث أن الجنيه المصرى يعد ثانى أفضل عملة على مستوى العالم من حيث التحسن خلال العام الماضى.









وأعلن " عبد الحميد " اتفاقه التام مع تأكيد وزير المالية على أن الدولة نجحت خلال أزمة كورونا في توفير العديد من الخدمات التي تساهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصرى وآيضا زيادة كفاءة المواطن الاقتصادية وأن الدولة تسابق الزمن من أجل توفير السلع الرئيسية بالتزامن مع الزيادة السكانية مؤكدًا ان النجاحات الاقتصادية التى حققتها مصر ترجع الى نجاح قرارات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى ومساندة الشعب المصرى العظيم لهذه القرارات وتحمل تبعاتها بصدر رحب .









وتوقع عبد الحميد أن تشهد مصر خلال المرحلة القادمة وبعد انتهاء التداعيات السلبية لفيروس كورونا المزيد من النجاحات الاقتصادية الكبيرة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات الصناعية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الزراعية وغيرها.



