الأجير المتآمر.. الباز يفتح النار على أيمن نور بعد تحريض لجنة الكونجرس ضد مصر

وصف الإعلامي محمد الباز، الإخواني الهارب أيمن نور بـ"المتآمر"، منوها إلى أنه شخص لا يكل ولا يمل من التآمر ضد البلد.
وتابع "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أيمن نور عندما خرج من مصر بعد 30 يونيو ادعى أنه سافر للعلاج، وبعدها تحول إلى أجير ورجل يكذب كما يتنفس، مشيرا إلى انه أعلن ترحيبه بلجنة الكونجرس للتحريض ضد الدولة المصرية.
واسترسل: الأجير المتآمر كتب في صفحته على مواقع التواصل أن حزب غد الثورة يثمن خطوة تشكيل تكتل في الكونجرس لدعم ملف حقوق الإنسان في مصر ويتطلع للتعاون المثمر معه.
واسترسل: الأجير المتآمر كتب في صفحته على مواقع التواصل أن حزب غد الثورة يثمن خطوة تشكيل تكتل في الكونجرس لدعم ملف حقوق الإنسان في مصر ويتطلع للتعاون المثمر معه.