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رياضة

أهلي جدة يطلب استعارة مدافع الزمالك

السبت 30/يناير/2021 - 10:01 م
محمود علاء
محمود علاء
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
تلقى نادي الزمالك عرضا من نادي أهلي جدة، خلال الساعات القليلة الماضية، يطلب فيه الأخير استعارة محمود علاء مدافع الفريق الأبيض لمدة ستة أشهر بداية من يناير الجاري.

وحضر أحد وكلاء اللاعبين في مقر النادي الأبيض اليوم لتقديم العرض للزمالك.

وكان أهلي جدة طلب من قبل الحصول على خدمات محمود الونش مدافع الفريق الأبيض في الفترة الحالية، إلا أن إدارة الزمالك رفضت التفريط في خدمات اللاعب.

وتتجه النية لدى مسؤولي نادي الزمالك لرفض العرض المقدم من أهلي جدة للحصول على خدمات محمود علاء في الفترة الحالية بسبب النقص العددي في صفوف الدفاع، ورغبة النادي في تدعيم خط الدفاع في الفترة الحالية.
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