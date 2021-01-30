وصول سيف الدين الجزيزي مهاجم فريق المقاولون العرب إلى مقر نادي الزمالك

وصل التونسي سيف الدين الجزيزي مهاجم فريق المقاولون العرب إلى مقر نادي الزمالك لعقد جلسة مفاوضات مع مسؤولي القلعة البيضاء في الفترة الحالية للانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





ووصل اللاعب إلى مقر نادي الزمالك برفقة زوجته ووكيل أعماله من أجل عقد جلسة مفاوضات لحسم انتقاله للقلعة البيضاء ، والتوقيع على عقود رسمية في حالة الاتفاق على التفاصيل.





وكان اللاعب قد تلقى عرضا من نادي الكويت الكويتي في الساعات القليلة الماضية إلا أن مفاوضات الزمالك معه جعلته يعيد حساباته من جديد ويفكر في قبول عرض الزمالك.