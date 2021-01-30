مونديال الأندية فى مهب الريح.. قطر تتخوف من كورونا والأهلي يتمسك بالكبسولة وفيفا لا يبالي

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر أنها رصدت مؤخرا زيادة تدريجية في عدد الحالات المسجلة يوميا للإصابة بفيروس كورونا، محذرة من أن "الأمر يدعو للقلق" وبحسب قناة "روسيا اليوم"، شددت الوزارة على اتباع التدابير الاحترازية أكثر من أي وقت مضى، مضيفة، أنه "من المهم للغاية حاليا وأكثر من أي وقت مضى، أن يلتزم جميع أفراد المجتمع بالتدابير الوقائية".









وذكر رئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية في قطر ورئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا عبد اللطيف الخال أنه لا يستبعد إعادة فرض إجراءات وقيود مشددة في قطر مرة أخرى.









وأوضح الخال، في مؤتمر صحفي، الخميس، أن الإجراءات المشددة قد تُفرض من جديد لمواجهة "ظهور بوادر لسلالة جديدة من فيروس كورونا في قطر" م ضيفا أن عدم التزام بعض أفراد المجتمع في قطر بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي يقف وراء الزيادة الملحوظة في الإصابات التي سجلت في الأسابيع الأخيرة .





وقال الخال إن دول الخليج تشهد تزايدًا ملحوظًا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي ينذر بحدوث موجات جديدة من تفشي الجائحة.





وبدأ خبراء منظمة الصحة العالمية، الجمعة، جولتهم الميدانية الأولى في مدينة ووهان الصينية - البؤرة الأولى لانتشار فيروس كورونا - وذلك في إطار التحقيق بشأن مصدر الفيروس، حيث ستشمل الجولة سوقا للأغذية يعتقد أنه كان مصدر الوباء.









ويبدأ العمل الميداني بعد الظهر بعدما تأخر وسط المخاوف حيال إمكانية الوصول إلى المواقع ومدى قوة الأدلة بعد عام على ظهور الفيروس، وفقًا لوكالة "فرانس برس".





وسيزور الفريق مستشفيات وسيلتقي علماء وبعض العاملي في خدمة الطوارئ، إضافة إلى بعض المسنين الذين أصيبوا بالفيروس الذي لم يكن معروفًا حينها ليفتك لاحقًا بأكثر من مليوني شخص حول العالم ويشكّل ضربة للاقتصاد العالمي.









الأهلي يتمسك بالكبسولة





كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير أكاديميات النادى الأهلي مصير كأس العالم للأندية المقرر إنطلاقه يوم الخميس المقبل فى الدوحة بعد مخاوف وزارة الصحة القطرية من تفشي سلالات جديدة من فيروس كورونا و قال : إعلان وزارة الصحة القطرية اليوم عن مخاوف تزايد تفشي فيروس كورونا لن يمثل أزمة فى انطلاق بطولة كأس العالم للأندية التى يشارك بها النادى الأهلي.







أضاف: اللجنة القائمة على مونديال الأندية بالتنسيق مع وزارة الصحة القطرية إعتمدوا نظام الكبسولة وهو بمثابة مكان مغلق على الناس لا يدخل إليه أو يخرج منه أحد ويخضع إلى رقابة صحية على مدار أيام البطولة.



استطرد : لا توجد أية أزمة فى انطلاق مونديال الأندية يوم الخميس القادم وذلك بعد وصول غالبية الفرق المشاركة فى البطولة لافتا إلى أن مصر نجحت بنظام الكبسولة فى كأس العالم لليد بمشاركة أكثر من 30 منتخبا عالميا فى الخروج بالمونديال إلى بر الأمان وأظهرت القدرة على استضافة البطولات العالمية فى تلك الظروف.

فيفا لا يبالي

وضعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للاندية التابعة للاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" والتي تنطلق منافساتها يوم الخميس المقبل فى الدوحة ضوابط خاصة بمباراة الإفتتاح التى تجمع بين النادى الأهلي والدحيل القطرى وقررت أنه في حال تعادل فريقى الأهلي والدحيل القطرى في الوقت الأصلي من المباراة تلعب 30 دقيقة وقت إضافي علي شوطين كل شوط 15 دقيقة وفي حال التعادل يتم اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية التى تبدأ منافساتها يوم ٤ فبراير المقبل فى الدوحة آخر موعد لاستبدال اللاعبين ضمن صفوف الفرق المشاركة فى المونديال وقرر مسؤولو اللجنة المنظمة عن مونديال الأندية أن يكون اليوم السبت آخر موعد لكل الفرق المشاركة في كاس العالم للأندية لإجراء أي استبدال علي قائمة اللاعبين بشرط تقديم سبب مُقنع إلى الفيفا.

كما حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يوم الجمعة القادم آخر موعد لإستبدال أي لاعب بقائمة اى فريق مشارك فى المونديال بسبب الإصابة بمختلف مسمياتها أو تعرضه للإصابة بفيروس كورونا بشرط تقرير طبي معتمد من الفيفا.





