ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عضو حياة كريمة بالدقهلية توضح جهود تطوير الريف بالمحافظة

السبت 30/يناير/2021 - 10:28 م
تطوير الريف المصري
تطوير الريف المصري
Advertisements
ندى رأفت

قالت شيماء الصديق، عضو لجنة الإشراف على مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، إن بدأت المبادرة في المحافظة منذ العام السابق، في قرية "أولاد صبور" التابعة لمركز المطرية ، مشيرة إلى أن تعبر هذه القرية من القرى الأكثر احتياجًا، حيث تعاني من الفقر في معظم الخدمات .

وأضافت "شيماء الصديق" خلال لقائها مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " اليوم " ، أن تم بالفعل من خلال المبادرة تنفيذ وتوفير كل ما تحتاجه القرية ، مثل : تطوير الوحدات الصحية ، وإعادة تأهيل المباني التي كانت على وشك السقوط ، ورصف الطرق .

وتابعت عضو لجنة الإشراف على مبادرة حياة كريمة بالدقهلية ، أن تم الآن دراسة إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي داخل هذه القرية ، من أجل خدمة الأهالي ، مضيفة أن تم تطوير الصرف الصحي ، وتوفير خدمة المياه ، وتأهيل الكباري التي كانت على وشك السقوط أيضًا ، بالإضافة إلى تنظيف وتطوير الترع .

وأكملت " الصديق " ، أن معظم القرى الأكثر احتياجًا تعاني من الصرف الصحي السلبي ، ولكن من خلال المبادرة ، تم توفير أراضي  من أجل إنشاء محطات رفع صرف صحي ، لخدمة جميع القرى ، مضيفة أن سيتم إعادة تأهيل لـ 3 محطات معالجة مرة ثانية  في هذه القرى ، بالإضافة إلى أن سيتم إنشاء محطات معالجة أُخرى .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بشرى سارة لـ أهالي المطرية بالدقهلية.. تعرف على التفاصيل

مبادرة حياة كريمة تتابع المشروعات بقرية فوكة بـ الضبعة

ضمن مبادرة حياه كريمة.. رصف مدخل قرية زاوية العوامة بمركز الضبعة تمهيدا لافتتاحها

تعرف على أعمال مبادرة حياة كريمة بزاوية سيدى شبيب بمركز الضبعة

نائب بالشيوخ: مبادرة "حياة كريمة" تحقق التنمية المستدامة بالقرى الأكثر احتياجا

برلماني: حياة كريمة مشروع قومي.. والرئيس حريص على تحسين معيشة الأكثر احتياجا

ترشيحاتنا

بعد 8 سنين اعتزال .. حقيقة عودة حنان ترك الى التمثيل

أحبها لأنها رائعة.. نور عمرو دياب تتغزل فى دينا الشربيني.. شاهد

بالأسود الشفاف.. منة عرفة تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير

وزير التعليم العالي يحسم موعد عودة الدراسة وعقد امتحانات الجامعات

بعد انفصاله عن دينا الشربيني| شائعات الارتباط بـ عمرو دياب عرض مستمر

بعد انفصاله عن دينا الشربيني .. جدل جديد عن ارتباط عمرو دياب بمذيعة مصرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من كورونا ويسبب الوفاة.. 8 معلومات عن فيروس نيباه القاتل

بحجاب الأبيض.. ابنة ماجد المصري في إطلالة جذابة مع والدها وخطيبها.. شاهد

كوت اوف وايت.. زوجة حسام غالي تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها