عضو حياة كريمة بالدقهلية توضح جهود تطوير الريف بالمحافظة

قالت شيماء الصديق، عضو لجنة الإشراف على مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، إن بدأت المبادرة في المحافظة منذ العام السابق، في قرية "أولاد صبور" التابعة لمركز المطرية ، مشيرة إلى أن تعبر هذه القرية من القرى الأكثر احتياجًا، حيث تعاني من الفقر في معظم الخدمات .

وأضافت "شيماء الصديق" خلال لقائها مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " اليوم " ، أن تم بالفعل من خلال المبادرة تنفيذ وتوفير كل ما تحتاجه القرية ، مثل : تطوير الوحدات الصحية ، وإعادة تأهيل المباني التي كانت على وشك السقوط ، ورصف الطرق .

وتابعت عضو لجنة الإشراف على مبادرة حياة كريمة بالدقهلية ، أن تم الآن دراسة إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي داخل هذه القرية ، من أجل خدمة الأهالي ، مضيفة أن تم تطوير الصرف الصحي ، وتوفير خدمة المياه ، وتأهيل الكباري التي كانت على وشك السقوط أيضًا ، بالإضافة إلى تنظيف وتطوير الترع .

وأكملت " الصديق " ، أن معظم القرى الأكثر احتياجًا تعاني من الصرف الصحي السلبي ، ولكن من خلال المبادرة ، تم توفير أراضي من أجل إنشاء محطات رفع صرف صحي ، لخدمة جميع القرى ، مضيفة أن سيتم إعادة تأهيل لـ 3 محطات معالجة مرة ثانية في هذه القرى ، بالإضافة إلى أن سيتم إنشاء محطات معالجة أُخرى .