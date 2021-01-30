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رياضة

تعرف على موعد عودة الشحات وهاني لتدريبات الأهلي

السبت 30/يناير/2021 - 10:10 م
حسين الشحات
حسين الشحات
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عبد الحكيم ابو علم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد غدٍ الاثنين.

أضاف: «الشحات شعر بثقل في العضلة الخلفية عقب انتهاء مباراة بيراميدز الأخيرة، ومن ثم فضل الجهاز الطبي منحه راحة سلبية من التدريبات».

واوضح أن اللاعب سيعود بشكل تدريجي إلى التدريبات الجماعية بعد غد، استعدادًا لمواجهة الدحيل في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل.

على صعيد متصل، قال سيد عبد الحفيظ إن محمد هاني الظهير الأيمن للفريق سيكون جاهزّا للعودة إلي التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل.

أضاف: «هاني ينفذ برنامجا تأهيليا في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، واقترب من الانتهاء منه وسيكون جاهزًا للوجود في التدريبات الجماعية للفريق يوم الثلاثاء القادم».

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في بداية الرحلة بمونديال الأندية يوم 4 فبراير المقبل على ملعب المدينة التعليمية.

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