في صورة مع زوجته.. أول ظهور لـ حسام غالي بعد تعافيه من كورونا

شارك حسام غالي لاعب النادي الاعلي السابق وعضو مجلس النواب جمهوره صورة له مع زوجته بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.





وعلق حسام غالي على الصورة قائلا "يوم قبضة اليد بعد 14 يوم من العزلة".





وأعلن حسام غالي قائد النادي الأهلي السابق، عضو مجلس النواب، تعافيه من فيروس كورونا المستجد.





وكتب "الكابيتانو"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "الحمد لله سلبى".





كان حسام غالي تم تعيينه موخرًا عضوًا في مجلس النواب الحالي، مع حازم إمام، ومحمد عمر.







