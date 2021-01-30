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رياضة

إجراءات احترازية مشددة.. سيد عبد الحفيظ يكشف تفاصيل اجتماع «فيفا» مع لاعبي الأهلي

السبت 30/يناير/2021 - 10:12 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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عبد الحكيم ابو علم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق حقق استفادة فنية كبيرة خلال حضوره الاجتماع الترحيبي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأضاف: «تم عرض حالات تحكيمية متنوعة على اللاعبين و بعض الأمور المتعلقة بتقنية الفيديو، ومن ثم جاء الاجتماع مثمرًا للغاية».

وأوضح عبد الحفيظ أن البعثة تخضع لإجراءات احترازية مشددة داخل الكبسولة الطبية التي دخلتها  فور الوصول إلى الدوحة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الدحيل القطري الخميس القادم، في أولى منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
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