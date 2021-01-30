ليلى علوي تنعى محمد الصغير باكية : أعطى قيمة لمهنته ووضعها في مكان آخر

أكدت النجمة ليلى علوي، أن الراحل محمد الصغير تمكن من نقل مهنته إلى مرحلة أخرى فى مصر والوطن العربي، قائلا: "محمد الصغير هو إنسان نادر وقلبه طيب وروحه حلوة ومحدش فى الوطن العربى ينكر أنه أعطى قيمة لمهنته وهو نقل هذه المهنة لمرتبة اخرى فى الوطن العربي".





ووجهت الفنانة ليلى علوي، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، رسالة إلى الراحل محمد الصغير باكية: "كنت بحبك ومكنتش متصورة مفتقداك قد ايه، ومتأكدة أن روحك الطاهرة فى مكان حلو قوي وفخور بأسرتك واحفادك واصدقائك".



