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تعليم

تربية نوعية عين شمس تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا

الأحد 31/يناير/2021 - 10:03 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ،إنه سيتم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الاول، الأثنين المقبل وفقًا لقرارات المجلس الاعلي للجامعات عبر الصفحة الرسمية للكلية وصفحة الإتحاد الطلابي  بمواقع التواصل الإجتماعى. 

وأعلن - في تصريحاته لموقع صدى البلد- أن امتحانات الدراسات العليا بالكلية تبدأ بعد الإنتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي. 

وأشار عميد الكلية الى أن الامتحانات في الكلية تنقسم الى نوعين النوع الأول هو امتحانات البابل شيت والأخر هو الأختبارات المقالية وذلك تسهيلًا على الطلاب. 
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وكان عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس قد صرح بأن الكلية انتهت من أداء الاختبارات العملية منذ نهاية شهر ديسمبر قبل قرار التأجيل من مجلس الوزراء وذلك وفقًا للخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.


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