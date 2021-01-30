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كاتب تونسي: الاحتجاجات مستمرة في تونس من 40 يومًا وتسير بشكل تصاعدي.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 10:28 م
تونس
تونس
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هاني حسين
قال الكاتب التونسي نجم الدين العكاري، رئيس تحرير جريدة الانوار التونسية، إن هناك حالة احتجاجات في تونس، مضيفا:" تعودنا بتواجد احتجاجات في يناير من كل عام ضد الحكومة التونسية".

وأضاف نجم الدين العكاري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  هناك  احتجاجات تتعلق بفشل السياسات والحكومات المتعاقبة بعد الثورة وصعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وانتشار البطالة".

وتابع نجم الدين عكاري:"  شباب المحتجين يؤكدون ان الثورة لم تحقق اهدافها ولم تعود الحياة إلى سابق عهدها ".

وأكمل نجم الدين العكاري:"  الاحتجاجات مستمرة في تونس بشكل تصاعدي منذ40 يوميا وهناك احتجاجات ومظاهرات كبيرة في تونس".

ولفت نجم الدين العكاري:"  خلال الأيام الأخيرة لم نلاحظ وجود عنف واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وحركة الاحتجاجات  كونت من أحزاب المعارضة والاحزاب اليسارية".

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