كاتب تونسي: الاحتجاجات مستمرة في تونس من 40 يومًا وتسير بشكل تصاعدي.. فيديو

قال الكاتب التونسي نجم الدين العكاري، رئيس تحرير جريدة الانوار التونسية، إن هناك حالة احتجاجات في تونس، مضيفا:" تعودنا بتواجد احتجاجات في يناير من كل عام ضد الحكومة التونسية".





وأضاف نجم الدين العكاري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك احتجاجات تتعلق بفشل السياسات والحكومات المتعاقبة بعد الثورة وصعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وانتشار البطالة".





وتابع نجم الدين عكاري:" شباب المحتجين يؤكدون ان الثورة لم تحقق اهدافها ولم تعود الحياة إلى سابق عهدها ".





وأكمل نجم الدين العكاري:" الاحتجاجات مستمرة في تونس بشكل تصاعدي منذ40 يوميا وهناك احتجاجات ومظاهرات كبيرة في تونس".





ولفت نجم الدين العكاري:" خلال الأيام الأخيرة لم نلاحظ وجود عنف واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وحركة الاحتجاجات كونت من أحزاب المعارضة والاحزاب اليسارية".



