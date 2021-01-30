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توك شو

صدر قصر العيني: انخفاض أعداد مصابي كورونا منذ أول يناير

السبت 30/يناير/2021 - 10:40 م
إصابات كورونا
إصابات كورونا
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أسامة علي
قال الدكتور أيمن السيد سالم رئيس قسم الصدر بطب قصر العينى، إن لقاح "أسترازينيكا" من أول اللقاحات التى كانت تسعى الدولة للتعاقد عليها. 

وعن فاعلية اللقاح الصينى الذى تم التطعيم به، قال سالم خلال مداخلة مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"، يجب الانتظار شهرا بعد تلقي الجرعة الثانية، حتى تثبت فاعلية اللقاح.

وأكد رئيس قسم الصدر بطب قصر العينى، أنه تلاحظ انحسار أعداد الإصابات بفيروس كورونا وخطورتها بداية من شهر يناير الجارى.

وكان الدكتور ضياء الدين كامل، استاذ الباثولوجي في بريطانيا، قد قال ان لقاح استرازينيكا فعال للغاية.

وأضاف كامل، تعليقا على وصول أول شحنة من لقاح "استرازينيكا"، لـ مصر غدا :" فاعلية الجرعة الأولى من اللقاح 70%  والجرعة الثانية 95%".

وأكد الدكتور ضياء الدين كامل، أن من أهم مميزاته أنه لا ينتج عنه أى أضرار جانبية، و يمكن تداوله بسهولة.

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