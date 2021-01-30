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برلمان

برلماني: تجاوز مصر ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا شهادة نجاح في مواجهة الجائحة

السبت 30/يناير/2021 - 10:42 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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القسم السياسي
قال النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ ، إن نجاح مصر في تجاوز ذروة الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا وانخفاض عدد الحالات المصابة من 1000 حالة يوميا إلى 500 حالة يوميا، شهادة نجاح جديدة للدولة في إدارة الوباء وفي التصدي للفيروس الفتاك.

أشار محسن في بيان له اليوم، إلى أن تصريحات د. محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية تؤكد أن هناك انخفاضا حقيقيا في الحالات المصابة والوفيات. والسبب في ذلك يعود إلى زيادة الوعي العام بخصوص الفيروس وأخطاره، وفي نفس الوقت يعود إلى جملة إجراءات اتخذتها الدولة المصرية لمجابهة الوباء منها  فرض غرامة على عدم ارتداء الكمامة وبدء إجازة منتصف العام مبكرا عن موعدها، والتشديد على الإجراءات الاحترازية داخل وسائل المواصلات والأماكن العامة.

قال عضو مجلس الشيوخ، إن مصر أصبح لديها خبرة صحية عريضة في التعامل مع الوباء منذ الموجة الأولى وطرق مواجهة أخطاره وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمواجهة كل التحديات .

وذكر محسن، على أن انكسار ذروة الموجة الثانية للوباء ودون إعلان إغلاق عام نجاح كبير للدولة المصرية ونجاح لاقتصادها فمصر استطاعت أن توجد معادلة للتعايش مع كورونا واستمرار العمل والانتاج ايضا. كما أنها تعاملت مع الأزمة بشكل واعٍ وشامل اقتصاديا وصحيا واجتماعيا فهزمنا الفيروس.
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