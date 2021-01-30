هبة القدسي: معركة ساخنة بين بايدن والكونجرس بسبب تأخر لقاحات كورونا والبطالة

أكدت الدكتورة هبه القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الاوسط بواشنطن، أن الولايات المتحدة تشهد معركة ساخنة بين إدارة الرئيس جو بايدن وأعضاء الكونجرس لمحاولة تسريع خطط توزيع لقاحات كورونا، قائلة: "الناس غاضبة لان اللقاح لم يصلهم حتى الان والمعركة ساخنة بين بايدن والكونجرس الان".





وأضافت هبه القدسى، فى لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن المعركة بين الطرفين شديدة فيما يتعلق بإفلاس عدد كبير من الشركات وتسريح عدد ضخم من العمالة، موضحة أن المعركة تدور لتوفير مساعدات لمن تأثر اقتصاديا جراء كورونا.





وتابعت: "المبلغ الذى تطلبه إدارة بايدن لتوفير مساعدات للمتأثرين من كورونا حوالي 1.3 تريليون دولار وهذا المبلغ ضخم للغاية"، مؤكدة أن الغضب كبير فى الولايات المتحدة مع سوء الوضع بسبب جائحة كورونا.