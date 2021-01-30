الأولى إيجابية.. المدير التنفيذي للأهلي يخضع لمسحة جديدة بعد 3 أيام بالدوحة

كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للاهلي انه سيخضع لمسحة طبية جديدة في غضون ٧٢ ساعه بعد ان جاءت المسحة التي خضع لها في مطار الدوحة ايجابية.





وقال مرجان في تصريحات خاصة انه خضع للعزل في فندق اخر غير بعثة الاهلي بالدوحة طبقا للاجراءات الاحترازية.





وتلقت بعثة الأهلي بالمونديال إخطارا يفيد بأن المسحة الطبية التي تم إجراؤها مساء أمس فور الوصول إلى قطر، جاءت جميعها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين باستثناء العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، الذي جاءت مسحته إيجابية، بالرغم من سلبية مسحته الأخيرة التي قامت بها البعثة قبل مغادرة القاهرة بساعات، وعدم ظهور أي أعراض عليه، أو تأثير سلبي، حيث تبقى حالته أكثر من ممتازة، ولكن هناك احترام للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية.





وبناء عليه؛ تم عزل العميد مرجان بشكل مؤقت، وسوف تتم إعادة المسحة الطبية له خلال الـ72 ساعة القادمة للتأكيد على سلامته.