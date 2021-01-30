ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأولى إيجابية.. المدير التنفيذي للأهلي يخضع لمسحة جديدة بعد 3 أيام بالدوحة

السبت 30/يناير/2021 - 10:36 م
العميد محمد مرجان
العميد محمد مرجان
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للاهلي انه سيخضع لمسحة طبية جديدة في غضون ٧٢ ساعه بعد ان جاءت المسحة التي خضع لها في مطار الدوحة ايجابية. 

وقال مرجان في تصريحات خاصة انه خضع للعزل في فندق اخر غير بعثة الاهلي بالدوحة طبقا للاجراءات الاحترازية. 

وتلقت بعثة الأهلي بالمونديال إخطارا يفيد بأن المسحة الطبية التي تم إجراؤها مساء أمس فور الوصول إلى قطر، جاءت جميعها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين باستثناء العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، الذي جاءت مسحته إيجابية، بالرغم من سلبية مسحته الأخيرة التي قامت بها البعثة قبل مغادرة القاهرة بساعات، وعدم ظهور أي أعراض عليه، أو تأثير سلبي، حيث تبقى حالته أكثر من ممتازة، ولكن هناك احترام للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

وبناء عليه؛ تم عزل العميد مرجان بشكل مؤقت، وسوف تتم إعادة المسحة الطبية له خلال الـ72 ساعة القادمة للتأكيد على سلامته.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

استمرار إيجابية مسحة مدحت عبدالهادي مدرب الزمالك

إصابة جديدة بـ كورونا في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

بعثة الأهلي تؤدي صلاة الجمعة بالجزيرة.. وتغادر إلى مطار القاهرة

مرجان يراجع تفاصيل مغادرة بعثة الأهلي إلى الدوحة للمشاركة في مونديال العالم

كلنا ثقة فيكم.. محمد فضل يدعم لاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية

جاهزين.. الشناوي يوجه رسالة لجمهور الأهلي قبل المغادرة إلى كأس العالم

ترشيحاتنا

وصول سيف الجزيري مهاجم المقاولون مقر نادي الزمالك

بعد انفصاله عن دينا الشربيني .. جدل جديد عن ارتباط عمرو دياب بمذيعة مصرية

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ميريهان حسين عرضتها للانتقاد

شديدة العدوى.. دراسة تحدد 4 علامات تشير إلى إصابتك بـ سلالة كورونا الجديدة

بعد عملية جديدة بـ أنفها .. إطلالات تكشف جمال وأنوثة حورية فرغلي

النيابة العامة تأمر بحبس المتهم فى حريق التوفيقية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من كورونا ويسبب الوفاة.. 8 معلومات عن فيروس نيباه القاتل

بحجاب الأبيض.. ابنة ماجد المصري في إطلالة جذابة مع والدها وخطيبها.. شاهد

كوت اوف وايت.. زوجة حسام غالي تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها