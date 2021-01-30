بيان عاجل من الجيش الليبي بشأن مزاعم وجود مقاتلين روس في سرت

أصدر الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، بيانًا أكد فيه على زيادة نشاط الميليشيات المتطرفة مع تطور عملية التسوية السياسية التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي بدورها تعني نهاية وجود تلك الميليشيات الإرهابية.





وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان نشره عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن الميليشيات التكفيرية المتطرفة أصبحت في الأيام الأخيرة أكثر نشاطًا في مجال الإعلام بوسائله المختلفة، مضيفًا: "يتم فبركة ونشر الاخبار الكاذبة كل يوم والاشاعات المغرضة ، بهدف نشر الخوف والذعر ، وتشويه سمعة القيادة العامة والجيش الوطني الليبي بشكل عام".





وأكد السماري أن الميليشيات المتطرفة تسعى إلى إفشال مساعي اللجنة العسكرية 5+5 في تنفيذ تفاهمات جنيف، مشيرًا إلى أنه تم العثور على منشورات باللغتين العربية والروسية في مدينة سرت تحتوي على تهديدات ضد مجموعة مرتزقة "فاجنر" الوهمية وعن الجرائم التي زُعمَ ارتكابها في سرت.





وتابع: "هذا استفزاز مكشوف وكذبة جديدة من أكاذيبهم وقامت قنواتهم الإعلامية بنقل الخبر بالتحليل والتفسير".





وأضاف: "نعلن بأن الوضع في سرت مستقر تماما. والأجهزة الأمنية تسيطر بشكل كامل على الوضع ولا وجود للمرتزقة في المدينة أو خارجها كما يدّعون، نعلم أنهم يحاولون صرف الانتباه عن المرتزقة الحقيقيين الذين تدفقوا إلى غرب ليبيا عن طريق تركيا وتنظيماتها الارهابية.





واختتم المسماري البيان قائلًا: "هم يبثون هذه الإشاعات والأكاذيب والكم الهائل من الأخبار الملفقة لن ولم يتمكن المحرضون من خداع الليبيين ولا المجتمع الدولي الذي خاطب تركيا بشكل مباشر مطالبا سحب قواتهم ومرتزقتهم من ليبيا فورا".