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تحذيرات من تفشٍ واسع.. عمرو أديب يعلق على ظهور فيروس قاتل فى اليابان

السبت 30/يناير/2021 - 11:23 م
فيرو نبياه
فيرو نبياه
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داليا أحمد
انفعل الإعلامى عمرو أديب، على تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية بظهور فيروس جديد فى اليابان يسمى "نيباه".

أوضح عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" على قناة mbc مصر ،أن فيروس "نبياه "ظهر من خفاش الفاكهة ولديه صفتان وهما التفشى السريع، والثانية أن نسبة الوفاة تتعدى الـ 75% من إجمالى الإصابة.

ويشير الدكتور جوناثان إبشتين، رئيس فريق البحث، إلى أنه على الرغم من أن هذا الفيروس لا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، إلا أن الخفافيش قد أصبحت تحمل سلالة جديدة من الفيروس أكثر عدوى. ويقول: "وقد تكون النتيجة تفشي مرض مميت على نطاق واسع".

وحذر العلماء من الاستهانة بخطورة هذا الفيروس، مشيرين إلى أن أعراض الإصابة به، مماثلة لأعراض مرض التهاب الدماغ الياباني والملاريا.
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