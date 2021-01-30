مصادر: 4 أسباب وراء رفض أغلبية أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد استقالة أبو شقة

وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك 4 أسباب وراء رفض أغلبية أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد استقالة أبو شقة من رئاسة حزب الوفد، وأن المر

شحين لرئاسة الوفد فى حالة إستقالة أبو شقة، لم يستعدوا لانتخابات رئاسة الحزب؛ نتيجة عدم جاهزيتهم، والسبب الثانى أن استقالة أبو شقة تعنى تفخيخ الحزب من الداخل ما يؤدى إلى تدميره فى ظل تجميد الجمعية العمومية لمدة سنة، والسبب الثالث أنه لن

يقبل أحد استقالة أبو شقة فى ظل عدم توافق الوفديين على مرشح معين، أما السبب الرابع وهو أن حزب الوفد لا يتحمل هزة أخرى بعد أزمة ترشيحات القائمة فى انتخابات مجلس النواب.