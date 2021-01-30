مصادر: 4 أسباب وراء رفض أغلبية أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد استقالة أبو شقة
السبت 30/يناير/2021 - 11:31 م
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد
كشفت مصادر داخل حزب الوفد، أن هناك محاولات من أغلبية أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد لإثناء المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد عن قراره بالاستقالة من رئاسة الحزب ورفضهم لهذا القرار.
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك 4 أسباب وراء رفض أغلبية أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد استقالة أبو شقة من رئاسة حزب الوفد، وأن المرشحين لرئاسة الوفد فى حالة إستقالة أبو شقة، لم يستعدوا لانتخابات رئاسة الحزب؛ نتيجة عدم جاهزيتهم، والسبب الثانى أن استقالة أبو شقة تعنى تفخيخ الحزب من الداخل ما يؤدى إلى تدميره فى ظل تجميد الجمعية العمومية لمدة سنة، والسبب الثالث أنه لن يقبل أحد استقالة أبو شقة فى ظل عدم توافق الوفديين على مرشح معين، أما السبب الرابع وهو أن حزب الوفد لا يتحمل هزة أخرى بعد أزمة ترشيحات القائمة فى انتخابات مجلس النواب.
وكانت مصادر داخل حزب الوفد كشفت لـ"صدى البلد" أن اجتماع الهيئة العليا للحزب المقرر عقده يوم الخميس المقبل، سيتم فيها عقد انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد وانتخاب رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ ومن المقرر أن يناقش استقالة المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد من رئاسة الحزب.
واشارت المصادر إلى أن هناك محاولات من أحد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد لتأجيل اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد المقرر عقده يوم الخميس المقبل، الذى سيتم فيه عقد انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد وانتخاب رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ.
وأوضحت المصادر أن سبب طلب أحد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد تأجيل اجتماع الهيئة العليا هو تأجيل مناقشة استقالة المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس الحزب ، حتى تهدأ الأوضاع .
وكان الكاتب الصحفى مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب أعلن فى برنامجه «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد» مساء الخميس الماضى ، أن المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس حزب الوفد يعتزم الاستقالة من رئاسة حزب الوفد.