ريال مدريد يتصدر تويتر بعد الخسارة من ليفانتي فى الدوري الإسباني

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ريال _مدريد بعد خسارته امام فريق ليفانتي في اطار منافسات الليغا الاسبانيه.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "الموسم الماضي حقق الريال الدوري بهذه الاسماء بمعجزة لا تتكرر .. المشكلة الادارة تريد معجزة اخرى لأجل تحقيق بطوله مع هذه الاسماء المنتهيه ..مشاكل الريال بدأيتها في ( الادارة ) و "ريال مدريد حصد11 نقطة في آخر 5 مباريات، بمعدل 2.2 نقطة في المباراة الواحدة".
وقال أخرون " ريال مدريد حقّق 40 نقطة حتى الآن هذا الموسم من 19 مباراة، وهو نفس عدد النقاط الذي كان لديه الموسم الماضي بعد 19 مباراة"و "ليفانتي خنق ريال مدريد و إهانة في عقر داره، و لولا كورتوا لكانت المباراة انتهت من الشوط الاول لصالح ليفانتي".
وتعرض ريال مدريد للهزيمة على يد ليفانتي ( 2 – 1)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.
وتوقف رصيد الملكي عند النقطة 40 في المركز الثاني، بينما رفع ليفانتي رصيده إلى النقطة 26 في المركز التاسع.