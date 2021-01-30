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رياضة

ريال مدريد يتصدر تويتر بعد الخسارة من ليفانتي فى الدوري الإسباني

السبت 30/يناير/2021 - 10:43 م
ريال مدريد
ريال مدريد
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ريال _مدريد بعد خسارته امام فريق ليفانتي في اطار منافسات الليغا الاسبانيه. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الموسم الماضي حقق الريال الدوري بهذه الاسماء بمعجزة لا تتكرر .. المشكلة الادارة تريد معجزة اخرى لأجل تحقيق بطوله مع هذه الاسماء المنتهيه ..مشاكل الريال بدأيتها في ( الادارة ) و "‏ريال مدريد حصد11 نقطة في آخر 5 مباريات، بمعدل 2.2 نقطة في المباراة الواحدة".

وقال أخرون "‏ ريال مدريد حقّق 40 نقطة حتى الآن هذا الموسم من 19 مباراة، وهو نفس عدد النقاط الذي كان لديه الموسم الماضي بعد 19 مباراة"و "‏‎ليفانتي خنق ريال مدريد و إهانة في عقر داره، و لولا كورتوا لكانت المباراة انتهت من الشوط الاول لصالح ليفانتي". 


وتعرض ريال مدريد للهزيمة على يد ليفانتي ( 2 – 1)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

وتوقف رصيد الملكي عند النقطة 40 في المركز الثاني، بينما رفع ليفانتي رصيده إلى النقطة 26 في المركز التاسع. 

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