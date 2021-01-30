ريال مدريد يتصدر تويتر بعد الخسارة من ليفانتي فى الدوري الإسباني

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ريال _مدريد بعد خسارته امام فريق ليفانتي في اطار منافسات الليغا الاسبانيه.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الموسم الماضي حقق الريال الدوري بهذه الاسماء بمعجزة لا تتكرر .. المشكلة الادارة تريد معجزة اخرى لأجل تحقيق بطوله مع هذه الاسماء المنتهيه ..مشاكل الريال بدأيتها في ( الادارة ) و "‏ريال مدريد حصد11 نقطة في آخر 5 مباريات، بمعدل 2.2 نقطة في المباراة الواحدة".





وقال أخرون "‏ ريال مدريد حقّق 40 نقطة حتى الآن هذا الموسم من 19 مباراة، وهو نفس عدد النقاط الذي كان لديه الموسم الماضي بعد 19 مباراة"و "‏‎ليفانتي خنق ريال مدريد و إهانة في عقر داره، و لولا كورتوا لكانت المباراة انتهت من الشوط الاول لصالح ليفانتي".









وتعرض ريال مدريد للهزيمة على يد ليفانتي ( 2 – 1)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.





وتوقف رصيد الملكي عند النقطة 40 في المركز الثاني، بينما رفع ليفانتي رصيده إلى النقطة 26 في المركز التاسع.



