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مستشار بالنيابة الإدارية: الشائعات جريمة أمن دولة

السبت 30/يناير/2021 - 11:12 م
داليا مجدي عبد الغني،
داليا مجدي عبد الغني، مستشارة بهيئة النيابة الإدارية
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إسراء صبري
قالت داليا مجدي عبد الغني، مستشارة بهيئة النيابة الإدارية، إن إثارة الشائعات تعد جريمة أمن دولة، موضحة أن أهم الأساسيات في التعبير عن الرأى هو عدم إخلاله بالأمن القومي ولا يقوم على نشر البلبلة و نزع استقرار البلاد.

وأضافت: "الشائعات تبث من قبل ناس تطبق أجندات لنشر قلق وبلبلة، هذا ليس تعبيرا عن الرأي ويكون لها أهداف غير شريفة"، معقبة: منع انتشار الشائعات من قبل الدولة لا يعد قمعا بل هو حفاظ على أمنها القومي.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، هدف الإرهاب هو الترويع والرعب كما أنه يعمل على نشر حالة من الذعر داخل نفوس المواطنين، مشيرة إلى أنه لا يوجد تعريف ثابت حتى الآن لجماعة الإخوان الإرهابية.

واسترسلت
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