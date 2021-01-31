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رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة يعلن موعد الانتهاء من تسليم وحدات سكن مصر.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 02:02 ص
سكن مصر
سكن مصر
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محمد القاضي
قال المهندس، عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إن سوف يتم البدء في تسليم الدفعة الثالثة من مشروع سكن مصر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وأضاف "المهندس"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع سكن مصر هو مشروع متوسط بين الإسكان الاجتماعي وبين مشروع دار مصر، موضحا أن مشروع سكن مصر هو وحدات كاملة التشطيب بمتوسط مساحة يصل إلي 118 متر، كاملة التشطيب والمرافق، مشيرا إلي أن وحدات سكن مصر تتميز بموقع رائع جدا، بواقع 177 عمارة، 4236 حدة سكنية.

وأوضح أنه تم البدء في تسليم الوحدات منذ أغسطس الماضي، وتم تسليم 720 وحدة سكنية كمرحلة أولي، وتم تسليم 1056 وحدة قبل نهاية العام، معقبا أنه عندما يتم الانتهاء من تسليم المرحلة الثالثة بعدد 408 وحدة سكنية سوف يتم الانتهاء من تسليم نصف الوحدات المخصصة لسكن مصر.

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن من المخطط الانتهاء من تسليم كافة الوحدات بمشروع سكن مصر 30 يونيه القادم، مؤكدا أن مشروع سكن مصر يعتبر طفرة عمرانية في مصر.

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