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توك شو

إنسان نادر.. ليلى علوي تنعي محمد الصغير بكلمات مؤثرة.. شاهد

السبت 30/يناير/2021 - 11:34 م
ليلي علوي
ليلي علوي
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حمزة شعيب
أكدت النجمة ليلى علوي، أن الراحل محمد الصغير تمكن من نقل مهنته إلى مرحلة أخرى فى مصر والوطن العربي، قائلة: "محمد الصغير إنسان نادر وقلبه طيب وروحه حلوة ومحدش فى الوطن العربى ينكر أنه أعطى قيمة لمهنته ونقل هذه المهنة لمرتبة اخرى فى الوطن العربي". 

ووجهت الفنانة ليلى علوي، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، رسالة إلى الراحل محمد الصغير باكية: "كنت بحبك ومكنتش متصورة هفتقدك قد ايه، ومتأكدة أن روحك الطاهرة فى مكان حلو قوي وفخورة بأسرتك واحفادك واصدقائك". 

وتابعت: "محمد الصغير تجربة أفتخر بها وكل الناس بتعزي نفسها وأسرته، وأنا في حياتي لم أر شخصًا جادًا مثله وعمل شغل مهم فى حياته، والخير اللى كان بيعمله، ولو كان فى حاجات مش مكتملة فى حياته كملها صح فى آخر لحظات حياته"، مؤكدة أن محمد الصغير كان رجلاً أميناً ويخاف ربنا ويحس بالناس.

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