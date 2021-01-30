ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة البيئة تكشف تفاصيل مبادرة التعافي الأخضر للحفاظ على البيئة

السبت 30/يناير/2021 - 11:00 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن العالم كله تساءل عن سبب انتشار فيروس كورونا في العالم الماضي، موضحة أن الحياة لن تعود مرة أخري إلا بالتعافي الأخضر.


واضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة، المذاع على الفضائية الأولي، أنه لم يعد مقبولًا أن يسير أحد بشكمان سيارة به مشكلة، مرددة: " كورونا علمت العالم أننا نحتاج الي الطبيعة وليس العكس".

واوضحت الوزيرة، أنه في عام 2018 لم يكن هناك ما يمسي بفيروس كورونا، ولكن مصر كانت تهتم بالبيئة والتنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة من خلال إقامة مؤتمر برعاية الرئيس السيسي.

واكدت الوزيرة، أنه ليس المقصود فقط الحفاظ على البيئة، ولكن الإنتاج بصورة صحيحة لتقليل التلوث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من وادي دجلة إلى علبة.. انطلاق رحلة فريق إن اس كروسينج بالدراجات الهوائية

وزيرة البيئة: القارة الأفريقية لابد أن تكون صوتاً واحدًا من أجل تحقيق مصالحها

رئيس الوزراء يوجه بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغيرات المناخ

وزيرة البيئة: شراكة مع "اليونيدو" للحد من استخدام البلاستيك

البيئة في 2020.. التعافي الأخضر إعادة لممارسة الأنشطة التنموية بفكر غير تقليدي

القليوبية تحتفل بيوم البيئة الوطني تحت شعار التعافي الأخضر.. صور

ترشيحاتنا

هدف غريب.. رمضان صبحي يتعادل لـ بيراميدز فى شباك الاسماعيلي

حبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه..عقوبات تنتظر زوج طبيبة المحلة بسبب التشهير

النيابة العامة تأمر بحبس المتهم فى حريق التوفيقية

بيان عاجل من الجيش الليبي بشأن مزاعم وجود مقاتلين روس في سرت

قفزة بإصابات فيروس كورونا في البحرين

جمال مبارك وأحمد حلمي وياسمين عبد العزيز يقدمون العزاء فى محمد الصغير .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من كورونا ويسبب الوفاة.. 8 معلومات عن فيروس نيباه القاتل

بحجاب الأبيض.. ابنة ماجد المصري في إطلالة جذابة مع والدها وخطيبها.. شاهد

كوت اوف وايت.. زوجة حسام غالي تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها