وزيرة البيئة تكشف تفاصيل مبادرة التعافي الأخضر للحفاظ على البيئة

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن العالم كله تساءل عن سبب انتشار فيروس كورونا في العالم الماضي، موضحة أن الحياة لن تعود مرة أخري إلا بالتعافي الأخضر.









واضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة، المذاع على الفضائية الأولي، أنه لم يعد مقبولًا أن يسير أحد بشكمان سيارة به مشكلة، مرددة: " كورونا علمت العالم أننا نحتاج الي الطبيعة وليس العكس".





واوضحت الوزيرة، أنه في عام 2018 لم يكن هناك ما يمسي بفيروس كورونا، ولكن مصر كانت تهتم بالبيئة والتنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة من خلال إقامة مؤتمر برعاية الرئيس السيسي.



